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День рождения Кирстен Данст: Лучшие фильмы с участием актрисы

Комментариев: 1
Сегодня знаменитости исполняется 38 лет.
День рождения Кирстен Данст: лучшие фильмы с участием актрисы
День рождения Кирстен Данст: лучшие фильмы с участием актрисы
Getty Images

Сегодня, 30 апреля, свой 38-й день рождения отмечает актриса и режиссер Кирстен Данст. Американская артистка родилась в 1982 году. Она начала сниматься в кино еще в 7-летнем возрасте. Широкой публике девочка стала известна в 12-летнем возрасте после роли в фильме “Интервью с вампиром“, где она сыграла вместе с Бредом Питтом и Томом Крузом.

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Всемирную популярность Кирстен приобрела после роли Мэри Джейн Уотсон в трилогии о Человеке-пауке. На сегодняшний день в активе актрисы более семидесяти фильмов, из них четыре режиссерские работы.

В честь праздника Ivona предлагает посмотреть подборку лучших фильмов с участием именинницы.

  • Интервью с вампиром (1994)

  • Джуманджи (1995)

  • Девственницы-самоубийцы (1999)

  • Добейся успеха (2000)

  • Вирус любви (2001)

  • Человек-паук (2002), Человек-паук 2 (2004), Человек-паук 3: Враг в отражении (2007)

  • Улыбка Моны Лизы (2003)

  • Элизабеттаун (2005)

  • Мария-Антуанетта  (2006)

  • Как потерять друзей и заставить всех тебя ненавидеть (2008)

  • Меланхолия (2011)

  • Скрытые фигуры (2016)

Напомним, ранее главной музе Квентина Тарантино Уме Турман исполнилось 50 лет.

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Теги: Кирстен Данст
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Источник: Ivona.bigmir.net

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Комментариев (1)
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JudasPriest    30.04.2019, 11:08
Оценка:  +1
JudasPriest
37 лет и 87 года рождения?
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