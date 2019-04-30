День рождения Кирстен Данст: Лучшие фильмы с участием актрисы
Сегодня, 30 апреля, свой 38-й день рождения отмечает актриса и режиссер Кирстен Данст. Американская артистка родилась в 1982 году. Она начала сниматься в кино еще в 7-летнем возрасте. Широкой публике девочка стала известна в 12-летнем возрасте после роли в фильме “Интервью с вампиром“, где она сыграла вместе с Бредом Питтом и Томом Крузом.
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Всемирную популярность Кирстен приобрела после роли Мэри Джейн Уотсон в трилогии о Человеке-пауке. На сегодняшний день в активе актрисы более семидесяти фильмов, из них четыре режиссерские работы.
В честь праздника Ivona предлагает посмотреть подборку лучших фильмов с участием именинницы.
- Интервью с вампиром (1994)
- Джуманджи (1995)
- Девственницы-самоубийцы (1999)
- Добейся успеха (2000)
- Вирус любви (2001)
- Человек-паук (2002), Человек-паук 2 (2004), Человек-паук 3: Враг в отражении (2007)
- Улыбка Моны Лизы (2003)
- Элизабеттаун (2005)
- Мария-Антуанетта (2006)
- Как потерять друзей и заставить всех тебя ненавидеть (2008)
- Меланхолия (2011)
- Скрытые фигуры (2016)
Напомним, ранее главной музе Квентина Тарантино Уме Турман исполнилось 50 лет.
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