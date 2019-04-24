24 апреля актрисе и певице исполняется 78 лет.

День рождения Барбры Стрейзанд: Интересные факты из жизни именинницы Getty Images

Сегодня, 24 апреля, свой 78-й день рождения празднует известная американская актриса и певица Барбра Стрейзанд. В честь праздника Ivona подготовила подборку интересных фактов из жизни этой яркой личности.

Читай также: Некрасивые красавицы Голливуда: Звезды, которых не хотели брать в актрисы из-за внешности Полное имя именинницы − Барбра Джоан Стрейзанд.

Полное имя именинницы − Барбра Джоан Стрейзанд. Артистка родилась в религиозной еврейской семье. Ее отец был эмигрантом из Австрии и работал преподавателем грамматики, а мама, Ида Роузен, была секретарем в школе.

Еще в детстве Барбра мечтала начать карьеру в шоу-бизнесе, однако в девочку никто не верил. Сверстники часто обижали ее из-за ее внешности. Даже мама будущей звезды считала ее непривлекательной.

Барбра Стрейзанд Getty Images

В 1959 году Стрейзанд дебютировала как актриса и певица в театре. Также в это время звезда выступала в ночных клубах.

Читай также: Именинница Барбра Стрейзанд: ТОП-10 фото актрисы и певицы После роли в бродвейском мюзикле “Я достану тебе это оптом“ в 1962 году артистка подписала свой первый контракт с музыкальным лейблом Columbia Records.

После роли в бродвейском мюзикле “Я достану тебе это оптом“ в 1962 году артистка подписала свой первый контракт с музыкальным лейблом Columbia Records. В 1963 году вышел дебютный альбом The Barbra Streisand Album, который принес Барбре две премии “Грэмми“.

Барбра Стрейзанд Getty Images

В детстве Барбра мечтала спеть президенту США. На 49-й день рождения Билла Клинтона Стрейзанд решила по телефону поздравить именинника и пропела ему “Happy birthday to you!“

Барбра Стрейзанд - единственная актриса, которая получила все самые престижные награды кинематографа и музыки: “Оскар“, “Тони“, “Эмми“, “Грэмми“, “Золотой глобус“ и др.

За свою музыкальную карьеру Стрейзанд записала 47 золотых альбомов, из которых 28 стали платиновыми, а 13 - мультиплатиновыми.

Барбра Стрейзанд Getty Images

Певица также пробовала себя в качестве режиссера, сценариста и продюсера. В 1983 году Стрейзанд впервые стала режиссером киноленты “Йентл“ (Yentl), где также выступила как сценарист.

Читай также: Звездные похудения: кто из знаменитостей поборол лишний вес Барбра Стрейзанд - единственная исполнительница, чьи альбомы возглавляли Billboard 206 раз.

Барбра Стрейзанд - единственная исполнительница, чьи альбомы возглавляли Billboard 206 раз. Стрейзанд дважды была замужем. Первым мужем артистки был актер Эллиотт Гулд. В этом 8-летнем браке родился единственный ребенок Барбры - Джейсон Гулд. С 1998 года Стрейзанд замужем за актером Джеймсом Бролином.

Барбра Стрейзанд и Джеймс Бролин Getty Images

Кроме того, Стрейзанд встречалась с актером Омаром Шарифом, наследником империи мороженого “Баскин и Роббинс“ Ричардом Баскиным, личным парикмахером Джоном Петерсом и миллионером Доди аль-Файедом. Также у знаменитости был роман с премьер-министром Канады Пьером Трюдо.

Дизайнер Донна Каран является лучшей подругой Стрейзанд.

Артистка выпустила собственную книгу “Моя страсть к дизайну“.

Барбра Стрейзанд - первая актриса, которая появилась на обложке журнала “Playboy“.

Барбра Стрейзанд pinterest.com

Напомним, ранее свой день рождения актриса Эмбер Херд.

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