День рождения Эдди Мерфи: ТОП-10 лучших фильмов голливудского актера
Сегодня, 3 апреля свой 59-й день рождения отмечает американский актер, продюсер, режиссер, певец и стендап-комик Эдди Мерфи. Будущий артист родился в 1961 году в семье полицейского и телефонного оператора.
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Свой творческий путь Мерфи начал в возрасте 15 лет, выступая по клубам с авторскими комическими сценками. Позже владельцы клуба “Комик стрип“ Ричард Тинкен и Роберт Уокс пригласили талантливого парня на прослушивание на передачу “Субботним вечером в прямом эфире“. Так началась карьера Эдди Мерфи на телевидении.
Актер впервые снялся в фильме, когда ему было 21 год. Картина под названием “48 часов“ вышла на большие экраны в 1982 году. Мерфи прославился благодаря ролям в таких фильмах, как “Полицейский из Беверли-Хиллз“, “Поменяться местами“, “Бумеранг“, “Святоша“, “Доктор Дулиттл“, “Чокнутый профессор“ и другие.
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Артист также попробовал себе в качестве певца. Он записал несколько музыкальных альбомов. Кроме того продолжал работал в комедийном жанре стендап.
Эдди Мерфи считается одним из самых многодетных отцов в Голливуде. Он воспитывает десятерых детей.
В честь дня рождения знаменитости Ivona подготовила подборку самых известных фильмов с участием именинника.
- “Полицейский из Беверли Хиллз“
- “Поменяться местами“
- “Золотой ребенок“
- “Поездка в Америку“
- “Чокнутый профессор“
- “Доктор Дулиттл“
- “Особняк с привидениями“
- “Приключения Плуто Нэша“
- “Девушки мечты“
- “Уловки Норбита“
Ранее свой 34-й день рождения отпраздновала Кира Найтли.
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