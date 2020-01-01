День рождения Эдди Мерфи: топ-10 лучших фильмов голливудского актера

Сегодня артисту исполняется 59 лет.

Сегодня, 3 апреля свой 59-й день рождения отмечает американский актер, продюсер, режиссер, певец и стендап-комик Эдди Мерфи. Будущий артист родился в 1961 году в семье полицейского и телефонного оператора.

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Свой творческий путь Мерфи начал в возрасте 15 лет, выступая по клубам с авторскими комическими сценками. Позже владельцы клуба “Комик стрип“ Ричард Тинкен и Роберт Уокс пригласили талантливого парня на прослушивание на передачу “Субботним вечером в прямом эфире“. Так началась карьера Эдди Мерфи на телевидении.

Актер впервые снялся в фильме, когда ему было 21 год. Картина под названием “48 часов“ вышла на большие экраны в 1982 году. Мерфи прославился благодаря ролям в таких фильмах, как “Полицейский из Беверли-Хиллз“, “Поменяться местами“, “Бумеранг“, “Святоша“, “Доктор Дулиттл“, “Чокнутый профессор“ и другие.

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Артист также попробовал себе в качестве певца. Он записал несколько музыкальных альбомов. Кроме того продолжал работал в комедийном жанре стендап.

Эдди Мерфи считается одним из самых многодетных отцов в Голливуде. Он воспитывает десятерых детей.

В честь дня рождения знаменитости Ivona подготовила подборку самых известных фильмов с участием именинника.

“Полицейский из Беверли Хиллз“

“Поменяться местами“

“Золотой ребенок“

“Поездка в Америку“

“Чокнутый профессор“

“Доктор Дулиттл“

“Особняк с привидениями“

“Приключения Плуто Нэша“

“Девушки мечты“

“Уловки Норбита“

Ранее свой 34-й день рождения отпраздновала Кира Найтли.

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