Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

День рождения Эдди Мерфи: ТОП-10 лучших фильмов голливудского актера

Комментариев: 0
Сегодня артисту исполняется 59 лет.
День рождения Эдди Мерфи: топ-10 лучших фильмов голливудского актера
День рождения Эдди Мерфи: топ-10 лучших фильмов голливудского актера
Getty Images

Сегодня, 3 апреля свой 59-й день рождения отмечает американский актер, продюсер, режиссер, певец и стендап-комик Эдди Мерфи. Будущий артист родился в 1961 году в семье полицейского и телефонного оператора.

Читай также: Эдди Мерфи показал своих 10 детей: семейное фото

Свой творческий путь Мерфи начал в возрасте 15 лет, выступая по клубам с авторскими комическими сценками. Позже владельцы клуба “Комик стрип“ Ричард Тинкен и Роберт Уокс пригласили талантливого парня на прослушивание на передачу “Субботним вечером в прямом эфире“. Так началась карьера Эдди Мерфи на телевидении.

Актер впервые снялся в фильме, когда ему было 21 год. Картина под названием “48 часов“ вышла на большие экраны в 1982 году. Мерфи прославился благодаря ролям в таких фильмах, как “Полицейский из Беверли-Хиллз“, “Поменяться местами“, “Бумеранг“, “Святоша“, “Доктор Дулиттл“, “Чокнутый профессор“ и другие.

Читай также: Влад Яма рассказал, как сделал предложение своей жене

Артист также попробовал себе в качестве певца. Он записал несколько музыкальных альбомов. Кроме того продолжал работал в комедийном жанре стендап.

Эдди Мерфи считается одним из самых многодетных отцов в Голливуде. Он воспитывает десятерых детей.

В честь дня рождения знаменитости Ivona подготовила подборку самых известных фильмов с участием именинника.

  • “Полицейский из Беверли Хиллз“

  • “Поменяться местами“

  • “Золотой ребенок“

  • “Поездка в Америку“

  • “Чокнутый профессор“

  •  “Доктор Дулиттл“

  • “Особняк с привидениями“

  •  “Приключения Плуто Нэша“

  • “Девушки мечты“

  • “Уловки Норбита“

Ранее свой 34-й день рождения отпраздновала Кира Найтли.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Эдди Мерфи, День рождения
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivona.bigmir.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь