День рождения Леди Гаги: ТОП-10 хитов американской певицы

Сегодня певице исполнилось 34 года.

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Сегодня, 28 марта, свой 34-й день рождения отмечает американская певица и актриса Леди Гага. В честь именинницы Ivona подготовила подборку самых известных клипов звезды.

Будущая артистка, настоящее имя которой Стефани Джоанн Анджелина Джерманотта, начинала свою музыкальную карьеру с выступлений в ночных клубах. В 2007 году продюсер Винсент Херберт подписал с девушкой контракт. Но изначально Стефани работала в качестве автора песен в “Interscope Records“.

Позже Леди Гага своим голосом привлекла внимание рэпера Эйкона, тогда с ней был подписан контракт на запись альбома. Через год Леди Гага выпустила первый альбом под названием “The Fame“. А второй альбом исполнительницы “Born This Way“ стал №2 по количеству продаж в 2011 году.

Сейчас на счету Леди Гаги 6 студийных альбомов. А в 2019 году певица стала обладательницей “Оскара“ за лучшую песню в фильме “Звезда родилась“.

ТОП-10 клипов Леди Гаги

Lady Gaga - Stupid Love

Lady Gaga, Bradley Cooper - Shallow

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Poker Face

Love Game

Paparazzi

Bad Romance

Alejandro

Born This Way

Judas

The Edge of Glory

Ранее мы писали, что Леди Гагу застукали с новым бойфрендом.

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