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День рождения Леди Гаги: ТОП-10 хитов американской певицы

Комментариев: 2
Сегодня певице исполнилось 34 года.
День рождения Леди Гаги: ТОП-10 хитов американской певицы
День рождения Леди Гаги: ТОП-10 хитов американской певицы
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Сегодня, 28 марта, свой 34-й день рождения отмечает американская певица и актриса Леди Гага. В честь именинницы Ivona подготовила подборку самых известных клипов звезды.

Будущая артистка, настоящее имя которой Стефани Джоанн Анджелина Джерманотта, начинала свою музыкальную карьеру с выступлений в ночных клубах. В 2007 году продюсер Винсент Херберт подписал с девушкой контракт. Но изначально Стефани работала в качестве автора песен в “Interscope Records“.

Позже Леди Гага своим голосом привлекла внимание рэпера Эйкона, тогда с ней был подписан контракт на запись альбома. Через год Леди Гага выпустила первый альбом под названием “The Fame“. А второй альбом исполнительницы “Born This Way“ стал №2 по количеству продаж в 2011 году.

Сейчас на счету Леди Гаги 6 студийных альбомов. А в 2019 году певица стала обладательницей “Оскара“ за лучшую песню в фильме “Звезда родилась“.

ТОП-10 клипов Леди Гаги

  • Lady Gaga - Stupid Love

  • Lady Gaga, Bradley Cooper - Shallow

  • Poker Face

  • Love Game

  • Paparazzi

  • Bad Romance

  • Alejandro

  • Born This Way

  • Judas

  • The Edge of Glory

Ранее мы писали, что Леди Гагу застукали с новым бойфрендом.

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Теги: Леди Гага, День рождения
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Источник: Ivona.bigmir.net

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Комментариев (2)
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Тоха Клановец  (аноним)  28.03.2020, 12:19
Оценка:  0
Тоха Клановец
Я б ее в дыру б... Девулям и парням которые хотят хороший крем пай в себя- стучите в мой ай ди в ВК для связи - 474083
pусский  (аноним)  28.03.2019, 13:23
Оценка:  0
pусский
Я пёрнул!
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