День рождения Риз Уизерспун: ТОП-5 лучших фильмов актрисы

Сегодня актрисе исполнилось 44 года .

Сегодня, 22 марта, американская актриса Риз Уизерспун отмечает свой 44-й день рождения. В честь дня рождения знаменитости Ivona подготовила подборку самых известных фильмов с участием именинницы.

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Риз начала свою актерскую карьеру еще в школьные годы. В 1991 году она впервые сыграла одну из главных ролей в фильме “Человек на Луне“ и даже была номинирована на премию “Молодой актер“.

Но настоящим прорывом в актерской карьере Уизерспун стал фильм “Блондинка в законе“, где она исполнила роль Элль Вудс. А в 2005 году Риз Уизерспун стала обладательницей “Оскара“ за роль в мелодраме “Переступить черту“.

ТОП-5 фильмов с Риз Уизерспун

Жестокие игры (1999)

В этом фильме актриса исполнила роль Аннетт Хэнгроув, подруги главного героя, с которой влюбленность сыграла злую шутку.

Блондинка в законе (2001)

Риз исполнила роль Элль Вудс, которая поехала учиться в Гарвард на юриста, чтобы быть поближе к своему парну Уорнеру.

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В биографическом фильме о Джонни Кэше Уизерспун исполнила роль Джун Картер. Компанию ей составил Хоакин Феникс.

Четыре рождества (2008)

В этом фильме актриса получила роль Кейт, которой вместе с бойфрендом Брэдом предстоит провести рождественские каникулы с разведенными родителями.

Ложь во спасение (2014)

По сюжету американка Кэрри принимает беженцев из Судана в своем доме. Удивительная история, основанная на реальных событиях.

Ранее Риз Уизерспун откровенно рассказала о домогательствах в начале карьеры.

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