В Сети показали архивное видео первого выступления Юлии Началовой

Певица умерла 16 марта в возрасте 38 лет.

В субботу, 16 марта, ушла из жизни известная российская певица Юлия Началова. Артистка умерла от заражения крови и сердечной недостаточности.

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На днях в Сети опубликовали видео самого первого выступления Началовой на большой сцене. Звезда одержала победу в конкурсе “Утренняя звезда“, когда ей было 10 лет.

Отметим, что с начала 1990-х годов Юлия ездила по стране с гастролями. Также исполнительница получила Гран-при детского конкурса “Big Apple-95“, который проходил в Нью-Йорке.

Напомним, ранее появились страшные подробности госпитализации Юлии Началовой.