Уилл Смит сексуально станцевал тверк: видео

Известный американский актер вновь приятно удивил своих поклонников.

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Голливудский актер Уилл Смит любит удивлять своих фанатов не только в кино, но и в реальной жизни. Так, на днях звезда "Хэнкока" и "Людей в черном" опубликовал в Instagram короткий ролик, на котором продемонстрировал свои танцевальные таланты.

В коротком видео Уилл исполнил популярный танец "тверк", и, судя по комментариям подписчиков, сделал это неплохо.

Напомним, что ранее в сети появились фото Уилла Смита в ярком образе Джинна из будущей картины "Аладдин".