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Евровидение-2019: Украину лишили права голоса

Комментариев: 7
Украина не сможет голосовать за конкурсантов во время "Евровидения".
Евровидение-2019: Украину лишили права голоса
Евровидение-2019: Украину лишили права голоса
eurovisionworld.com

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Украина не будет участвовать в голосовании за участников из других стран на международном песенном конкурсе “Евровидение-2019“, поскольку отказалась от участия в конкурсе. Об этом заявила глава делегации “Евровидения“ от Украины Оксана Скибинская.

Украина не будет представлять своего участника, соответственно голосовать она не будет. Это будет также, как в 2015 году, - сказала Скибинская.

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В то же время она подчеркнула, что Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) обязательно будет транслировать “Евровидение-2019“ на тв.

Напомним, что победителем Национального отбора на “Евровидение-2019“ стала певица MARUV, которой Общественный вещатель предложил заключить договор. Однако после проведенных переговоров MARUV отказалась подписывать контракт.

Ранее сообщалось, что Руслана раскритиковала решение об отказе от участия в “Евровидении-2019“.

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Теги: Евровидение 2019, Украина, Нацотбор, голосование
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Комментариев (7)
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pусский  (аноним)  17.03.2019, 17:13
Оценка:  0
pусский
Разумно, ведь их идейных вдохновителей Стёпку Бандеру в тюрьме в жопу драли и пристрелили, а Шухевича подстрелили и русским сапогом запинали, - ну что может путного породить такая ущербная нация для всей Европы? ДА НИХУЯ, ГЫ-ГЫ-ГЫ!
гость  (аноним)  17.03.2019, 17:12
Оценка:  0
гость
Не "Марув отказалась подписывать контракт", а нацкомиссия начала её травлю и этот прессинг вынудил её отказаться. Придумали-устроить разборки после оглашения победителя нацотбора! Как же это всё мерзко и грязно! Что ж они других не прессуют, а??
BROKER666    17.03.2019, 17:08
Оценка:  0
BROKER666
два долбой0ба ниже, научитесь читать: "Украина не будет участвовать в голосовании, поскольку отказалась от участия в конкурсе"
гость  (аноним)  17.03.2019, 17:07
Оценка:  -1
гость
Так і треба! А ще краще заборонити Україні участь у Євробаченні на 3 роки за політизацію пісенного конкурса діючою злочинную владою свинарчуків порошенка!
гость  (аноним)  17.03.2019, 16:58
Оценка:  0
гость
да и ладно,не велика потеря
гость  (аноним)  17.03.2019, 16:58
Оценка:  0
гость
Намовились рагули вонючие
гость  (аноним)  17.03.2019, 16:35
Оценка:  -1
гость
ха-хаха и здесь обосрались козлы
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