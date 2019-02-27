Евровидение-2019: Украину лишили права голоса

Украина не сможет голосовать за конкурсантов во время "Евровидения".

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Украина не будет участвовать в голосовании за участников из других стран на международном песенном конкурсе “Евровидение-2019“, поскольку отказалась от участия в конкурсе. Об этом заявила глава делегации “Евровидения“ от Украины Оксана Скибинская.

Украина не будет представлять своего участника, соответственно голосовать она не будет. Это будет также, как в 2015 году, - сказала Скибинская.

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В то же время она подчеркнула, что Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) обязательно будет транслировать “Евровидение-2019“ на тв.

Напомним, что победителем Национального отбора на “Евровидение-2019“ стала певица MARUV, которой Общественный вещатель предложил заключить договор. Однако после проведенных переговоров MARUV отказалась подписывать контракт.

Ранее сообщалось, что Руслана раскритиковала решение об отказе от участия в “Евровидении-2019“.