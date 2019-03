Убить Кончиту Вурст: Скандальный певец кардинально сменил имидж

Эпатажный певец из Австрии Том Нойвирт, известный под псевдонимом Кончита Вурст, предстал в новом образе.

Австрийский певец, триумфатор “Евровидения-2014“ Том Нойвирт, известный также под псевдонимом Кончита Вурст, снова эпатировал публику. Исполнитель не только кардинально сменил имидж, но и попрощался со своим альтер-эго.

Распрощавшись с длинными волосами еще год назад, сейчас Том предстал в более брутальном образе. На снимках, опубликованных в Instagram, певец запечатлен с короткой стрижкой и белой бородой, а главное - в более мужской одежде.

Похоже, таким образом артист представил свой новый образ и псевдоним WURST. Именно под этим именем Нойвирт выпустил два новых сингла – Trash All The Glam и Hit Me.

