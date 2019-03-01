Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Убить Кончиту Вурст: Скандальный певец кардинально сменил имидж

Комментариев: 5
Эпатажный певец из Австрии Том Нойвирт, известный под псевдонимом Кончита Вурст, предстал в новом образе.
Убить Кончиту Вурст: Скандальный певец кардинально сменил имидж
Убить Кончиту Вурст: Скандальный певец кардинально сменил имидж
Instagram

Читай также: Дочь Майкла Джексона пыталась покончить с собой - СМИ

Австрийский певец, триумфатор “Евровидения-2014“ Том Нойвирт, известный также под псевдонимом Кончита Вурст, снова эпатировал публику. Исполнитель не только кардинально сменил имидж, но и попрощался со своим альтер-эго.

Читай также: Умерла певица Юлия Началова: известна причина смерти

Распрощавшись с длинными волосами еще год назад, сейчас Том предстал в более брутальном образе. На снимках, опубликованных в Instagram, певец запечатлен с короткой стрижкой и белой бородой, а главное - в более мужской одежде.

Читай также: KAZKA представила новую версию "Плакала"

Похоже, таким образом артист представил свой новый образ и псевдоним WURST. Именно под этим именем Нойвирт выпустил два новых сингла – Trash All The Glam и Hit Me.

Ранее голливудская актриса Ольга Куриленко восхитила сеть необычным образом.

Поделись:
Теги: Кончита Вурст, Том Нойвирт, шоубиз
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (5)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Отсортировать по дате Вниз
гость  (аноним)  17.03.2019, 15:41
Оценка:  0
гость
Вот он, мультикультуралиразм и толерантность вместе взятые, он есть сдохший Кончит!
гость  (аноним)  17.03.2019, 15:33
Оценка:  0
гость
такой же мужественный, как путин!!! очевидно у него чухонские корни. гы гы гы
Сибирнаш -_-  (аноним)  17.03.2019, 15:26
Оценка:  0
Сибирнаш -_-
Копия пенкина, моисеева, лазарева...и весь шоубизнес плюс полстраны! гы-гы-гы
гость  (аноним)  17.03.2019, 14:42
Оценка:  -1
гость
да это же истинный укр, коренной х()хол ебёнать!!! гы гы гы
pусский  (аноним)  17.03.2019, 14:38
Оценка:  0
pусский
Убить пидapaca, бля!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь