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"Я пожертвовала счастьем ребенка", - Наталья Холоденко о разводе

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Психолог Наталья Холоденко откровенно рассказала о том, как ее старший сын перенес развод .
Наталья Холоденко откровенно рассказала о разводе
Наталья Холоденко откровенно рассказала о разводе
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В начале марта ведущая шоу “Без паники“, известный психолог, кандидат философских наук и тренер личностного роста Наталья Холоденко стала мамой во второй раз. Знаменитость скрывала беременность до последнего момента не только от общественности, но и от своего первого сына. О том, как шестилетний Ларион отреагировал на сестричку, и как пережил развод родителей, Наталья рассказала в интервью для “Светской жизни“.

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Так, по словам Холоденко, ее старшему сыну пришлось нелегко.

Он очень тяжело пережил развод, это правда. Я даже не ожидала. Была такая фраза, от которой я не могла прийти в себя несколько дней. Он сказал: «Мама, я не хочу, чтобы мы были как разделенные куски пиццы». И это так было искренне. Он до сегодняшнего дня надеется, что мы будем жить с папой по выходным или как-то так. Я признаю, что я пожертвовала счастье своего ребенка ради собственного, — призналась Наталья.

При этом, Ларион быстро нашел общий язык с новым возлюбленным Натальи. А вот младшей сестре у него пока холодное отношение. Звездный психолог надеется, что когда малышка подрастет, ситуация изменится.

У моего сына всегда была позиция “Я не хочу братьев и сестричек, я хочу жить спокойно, один“. И вот, он познакомился с сестричкой 3 дня назад, подошел ко мне и сказал: “Мама, я ее любить не буду, но ты можешь“, - с улыбкой на лице рассказала Холоденко. 

Накануне певица Настя Каменских рассказала всю правду о личной жизни.

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Теги: Наталья Холоденко, звездные разводы
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aprilin    17.03.2019, 13:19
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