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Такого вы еще не слышали: KAZKA представила новую версию "Плакала"

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Группа KAZKA представила два ремикса на свой самый популярный хит.
KAZKA представила новую версию "Плакала"
KAZKA представила новую версию "Плакала"
Instagram

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Популярная украинская группа KAZKA представила ремиксы на песню “Плакала“, записанные совместно с одним из известнейших мировых диджеев R3hab. Новые версии известного хита на украинском и английском языках появились на официальном YouTube-канале коллектива.

Танцуйте, будто камер нет! Слушайте “Плакала“ и “CRY“, будто никогда не слышали. Премьера сразу двух ремиксов супер крутого R3hab на наши треки, – говорится в сообщении на странице группы в Instagram.

KAZKA — PLAKALA [with R3HAB]

 

Ранее Даша Астафьева презентовала новый клип на композицию PLAYMATE.

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Теги: KAZKA, R3hab, Плакала, ремикс, новости шоубиза
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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
Лонгард    16.03.2019, 18:29
Оценка:  0
Лонгард
им бы еще петь научится
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