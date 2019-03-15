Такого вы еще не слышали: KAZKA представила новую версию "Плакала"

Группа KAZKA представила два ремикса на свой самый популярный хит.

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Популярная украинская группа KAZKA представила ремиксы на песню “Плакала“, записанные совместно с одним из известнейших мировых диджеев R3hab. Новые версии известного хита на украинском и английском языках появились на официальном YouTube-канале коллектива.

Танцуйте, будто камер нет! Слушайте “Плакала“ и “CRY“, будто никогда не слышали. Премьера сразу двух ремиксов супер крутого R3hab на наши треки, – говорится в сообщении на странице группы в Instagram.

KAZKA — PLAKALA [with R3HAB]

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