Такого вы еще не слышали: KAZKA представила новую версию "Плакала"
Группа KAZKA представила два ремикса на свой самый популярный хит.
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Популярная украинская группа KAZKA представила ремиксы на песню “Плакала“, записанные совместно с одним из известнейших мировых диджеев R3hab. Новые версии известного хита на украинском и английском языках появились на официальном YouTube-канале коллектива.
Танцуйте, будто камер нет! Слушайте “Плакала“ и “CRY“, будто никогда не слышали. Премьера сразу двух ремиксов супер крутого R3hab на наши треки, – говорится в сообщении на странице группы в Instagram.
KAZKA — PLAKALA [with R3HAB]
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