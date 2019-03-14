Playmate: Даша Астафьева презентовала провокационный и очень смешной клип

В новом клипе Даша предстала с пышными кудряшками, в розовом парике, а также в пикантном латексном наряде.

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Известная украинская певица, актриса и модель Даша Астафьева, которая недавно поразила фанов соблазнительными снимками, презентовала новый клип на композицию PLAYMATE. Ролик появился на на официальном Youtube-канале артистки, а вы можете посмотреть его прямо сейчас.

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Съемки нового видео Астафьевой проходили в Киеве. Режиссером выступил Шах Талифта, с которым Даша уже работала над клипом FETISH.

Известно, что сингл PLAYMATE войдет в новый альбом Астафьевой, релиз которого запланирован на 2019 год.

Накануне вышел новый альбом группы DILEMMA - #SHALENII.