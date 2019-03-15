Лидер группы БEZ ОБМЕЖЕНЬ рассказал Руслану Сеничкину о необычной мечте своей дочери
Лидер популярной украинской группы БEZ ОБМЕЖЕНЬ Сергей Танчинец посетил звездную кухню телеведущего утреннего шоу Сніданок з 1+1 Руслана Сеничкина.
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В рубрике “Зіркові Правила Сніданка“ Сергей Танчинец приготовил - восточный лагман с белыми грибами, а потом вместе с Русланом Сеничкиным под гитару спел свой хит - Тону.
Отметим, по хэштегом #співайтанцюйготуй есть много интересных видео, может быть и ваше!
Во время приготовления вкусного блюда Сергей Танчинец рассказал Сеничкину, что его 10-летняя дочь Анастасия мечтает быть и певицей, и ресторатором и продавщицей мороженого.
“Настя моя додумалась до того, что она будет певицей, которая имеет свой ресторан, но продает мороженое. Певица-ресторатор за витриной с мороженым - это выглядит довольно интересно“- с улыбкой сказал Танчинец.
В свою очередь Руслан Сеничкин отметил, что Анастасия точно не пропадет в жизни.
“Мне хочется, чтобы дочка была счастливой, если она будет счастливой от того, что будет певицей - пусть будет так, ей 10 лет, она еще сориентируется, кем захочет стать“, - добавил Танцинець.
Напомним, с 1-го марта и каждую пятницу в утреннем шоу Сніданок з 1+1 в рубрике Правила Сніданка к Руслану Сеничкина в гости будут приходить известные украинские звезды.
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Уже скоро на кухню к Руслану Сеничкину придет Настя Каменских и другие певцы.
Лагман с белыми грибами
Рецепт от лидера группы БEZ ОБМЕЖЕНЬ
Ингредиенты:
Мука -500 гр.
Соль - 0,5 ч.л.
Вода - 100 мл.
Свежие грибы - 200 гр
Лук - 1 шт
Красный болгарский перец - 1 шт
Чеснок - 3 зубчика
Морковь - 1шт
Петрушка, зелень по вкусу
Помидоры - 3 шт
Картофель - 3 шт.
Перец чили - 1 шт.
Специи по вкусу
Приготовление:
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1. Берем муку, соль, воду и делаем тесто, вымешиваем. Разрезаем тесто пополам и раскатываем тесто. Затем скручиваем в трубочку и нарезаем кружочками.
2. Готовую домашнюю пасту кладем в кипяток. Немного солим воду и добавляем сливочного масла, чтобы паста не слиплась.
3. Нарезаем кубиками картофель и отвариваем до половины готовности.
4. Порезанный лук жарим на сковороде, затем добавляем порезанные грибы и морковь нарезанную кубиками.
5. Нарезаем ломтиками болгарский перец и режем чеснок. Кладем в сковородку. Затем добавляем помидоры, соль, перец по вкусу, стакан воды и отварной картофель. Все перемешиваем.
6. В отдельную тарелку кладем отваренную пасту, а сверху выкладываем овощи и зелень.
Напомним, ранее TAYANNA приняла участие в утреннем шоу Сніданок 1+1 в рубрике Правила Сніданку с Русланом Сеничкиным.
Полная версия правил