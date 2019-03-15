Сергей Танчинец принял участие в утреннем шоу Сніданок з 1+1.

Лидер группы БEZ ОБМЕЖЕНЬ рассказал Руслану Сеничкину о необычной мечте своей дочери Пресс-служба

Лидер популярной украинской группы БEZ ОБМЕЖЕНЬ Сергей Танчинец посетил звездную кухню телеведущего утреннего шоу Сніданок з 1+1 Руслана Сеничкина.

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В рубрике “Зіркові Правила Сніданка“ Сергей Танчинец приготовил - восточный лагман с белыми грибами, а потом вместе с Русланом Сеничкиным под гитару спел свой хит - Тону.

Отметим, по хэштегом #співайтанцюйготуй есть много интересных видео, может быть и ваше!

Во время приготовления вкусного блюда Сергей Танчинец рассказал Сеничкину, что его 10-летняя дочь Анастасия мечтает быть и певицей, и ресторатором и продавщицей мороженого.

“Настя моя додумалась до того, что она будет певицей, которая имеет свой ресторан, но продает мороженое. Певица-ресторатор за витриной с мороженым - это выглядит довольно интересно“- с улыбкой сказал Танчинец.

В свою очередь Руслан Сеничкин отметил, что Анастасия точно не пропадет в жизни.

“Мне хочется, чтобы дочка была счастливой, если она будет счастливой от того, что будет певицей - пусть будет так, ей 10 лет, она еще сориентируется, кем захочет стать“, - добавил Танцинець.

Напомним, с 1-го марта и каждую пятницу в утреннем шоу Сніданок з 1+1 в рубрике Правила Сніданка к Руслану Сеничкина в гости будут приходить известные украинские звезды.

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Уже скоро на кухню к Руслану Сеничкину придет Настя Каменских и другие певцы.

Лагман с белыми грибами

Рецепт от лидера группы БEZ ОБМЕЖЕНЬ

Лагман с белыми грибами Пресс-служба

Ингредиенты:

Мука -500 гр.

Соль - 0,5 ч.л.

Вода - 100 мл.

Свежие грибы - 200 гр

Лук - 1 шт

Красный болгарский перец - 1 шт

Чеснок - 3 зубчика

Морковь - 1шт

Петрушка, зелень по вкусу

Помидоры - 3 шт

Картофель - 3 шт.

Перец чили - 1 шт.

Специи по вкусу

Приготовление:

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1. Берем муку, соль, воду и делаем тесто, вымешиваем. Разрезаем тесто пополам и раскатываем тесто. Затем скручиваем в трубочку и нарезаем кружочками.

2. Готовую домашнюю пасту кладем в кипяток. Немного солим воду и добавляем сливочного масла, чтобы паста не слиплась.

3. Нарезаем кубиками картофель и отвариваем до половины готовности.

4. Порезанный лук жарим на сковороде, затем добавляем порезанные грибы и морковь нарезанную кубиками.

5. Нарезаем ломтиками болгарский перец и режем чеснок. Кладем в сковородку. Затем добавляем помидоры, соль, перец по вкусу, стакан воды и отварной картофель. Все перемешиваем.

6. В отдельную тарелку кладем отваренную пасту, а сверху выкладываем овощи и зелень.

Напомним, ранее TAYANNA приняла участие в утреннем шоу Сніданок 1+1 в рубрике Правила Сніданку с Русланом Сеничкиным.