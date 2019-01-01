В "Следствии ведут экстрасенсы" покажут любовь, стирающую границы между мирами

Эксперты шоу постараются помочь девушке, которая постоянно оказывается на грани жизни и смерти.

В это воскресенье, 17 марта в 19:00, на СТБ выйдет двухсерийный премьерный выпуск проекта “Следствие ведут экстрасенсы“ о мистической любви. Сильнейшие ясновидящие страны – Хаял Алекперов и Жанна Шулакова – постараются помочь Анне Вовкович из Ивано-Франковской области, которая постоянно оказывается на грани жизни и смерти. Женщина убеждена, что забрать на тот свет ее пытается родной отец! Не пропустите в выпуске историю любви, которая стирает границы между мирами…

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Анна Вовкович – обычная молодая женщина из пригорода Ивано-Франковска. У нее замечательная семья – муж и двое сыновей. Анна могла бы назвать себя счастливой, если бы не одно “но“... Она уверена: вместе с ними в доме живет призрак ее отца, который пытается свести ее в могилу.

После появлений полтергейста Анна попала в ужасную автокатастрофу! Все, что женщина помнит, – это свет фар встречной машины и чрезвычайно сильный удар!

“Я в то время была на седьмом месяце беременности. Удар пришелся мне в живот“, – вспоминает Анна.

Анна Пресс-служба

Врачам чудом удалось спасти женщину и сохранить ее беременность. Но уже через неделю будущей матери приснился кошмар, как во сне на кладбище ее раздирает стая собак… А когда Анна открыла глаза, она не могла дышать!

“Когда я проснулась, мне просто воздуха не хватало. Такое впечатление, что кто-то держал руки на шее. Мне было очень-очень плохо“, – рассказала героиня.

Анна снова обратилась к врачам. Однако ни астмы, ни других заболеваний, связанных с дыханием, врачи не обнаружили.

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В следующий раз после того, как женщина увидела призрак своего отца, ее едва не убило током, когда она включала в розетку новый электрочайник!

Подозрения Анны о намерениях отца небезосновательны. Когда мужчина умирал в больнице, он попросил медсестер передать дочери следующие слова: “Она должна уйти на тот свет!“.

Проводить расследование будут одни из сильнейших экспертов проекта – ведьма-некромант Жанна Шулакова и азербайджанский ясновидящий Хаял Алекперов.

“Моя книга говорит, что не только вам, но и вашим детям грозит смертельная опасность! Нечисть, которая охотится на вас, каждую ночь пугает ваших сыновей“, – отметит Хаял Алекперов.

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Кроме того, к ясновидящему явится некая женщина, которая сообщит ему, что должна стать ангелом-хранителем Анны, но не может этого сделать…

Действительно ли покойный отец Анны хочет забрать на тот свет не только дочь, но и внуков? Как расследование экстрасенсов связано с одним из самых кровавых убийств в Украине? И о каком ангеле-хранителе идет речь? Не пропустите самое мистическое любовное расследование сезона в это воскресенье, 17 марта в 19:00, на СТБ!

Напомним, ранее дочь Лилии Ребрик сыграла главную роль в сериале “Сердце матери“.