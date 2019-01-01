SHALENII: Вышел новый альбом группы DILEMMA

#SHALENII - первый альбом с момента возвращения группы на большую сцену.

С первыми лучами весеннего солнца улицы страны заполонил загадочный хэштег #SHALENII. Жители Львова первыми увидели в своем городе бигборды и рекламные тумбы с яркой надписью. Хэштег разлетелся по Сети. Одноимённая страница в Instagram в короткие сроки набрала более 20 000 фоловеров. На радио, тем временем, зазвучала новая хитовая песня под названием... “Шаленій“. Но кто ее автор? Словно по тайному сговору, Shazam отказывался выдавать имя исполнителя.

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Тайна раскрылась спустя неделю. Волной #SHALENII страну накрыла группа DILEMMA. С выходом нового сингла Джей Бардаченко и компания тут же анонсировали одноименный альбом. Первый с момента возвращения группы на большую сцену. Интереса к релизу подогрело вирусное видео, в котором Женя Галич, Иван Дорн, The Maneken, Freel, Саша Вареница, Open Kids, TARABAROVA и Жан Гритцфельд оценивают еще неизданный релиз.

Наконец, сегодня – 15 марта новый альбом DILEMMA стал доступен для всех желающих на официальном YouTube группы и в секретном телеграм-канале.

“Первой песней из альбома была “Тiлом Тряси”. Я написал ее еще три года назад. Над текстом работал 9 месяцев! Оказалось, писать крутые тексты на украинском языке – очень сложно. Так, чтобы круто, фирменно, уникально. Тогда мне казалось, что с такими темпами мы вряд ли сможем сделать альбом. Но сейчас я смотрю на треклист из 15 новых песен и не понимаю, как это вообще у нас получилось?“, - говорит фронтмен DILEMMA Джей.

Новый альбом он писал вместе Мастером и с саунд-продюсером группы Томашем Лукачем на базе студии лейбла Kontramarka. Лонгплей “#SHALENII“ включает в себя все хиты группы, выпущенные за последние два года. Уже помянутая “Тiлом Тряси“, лирическая баллада “Iншими“, знойная “Танемо“, стебные и зажигательные “Камикадзе“, “На Патi“, “Майлав“ и свежий лид-сингл “Шаленій“.

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Целых семь синглов! В таких случаях релиз полного альбома становится пустой формальностью – набором из “плюс еще нескольких песен“. Но в случае с DILEMMA – это лишь половина. Новые треки на “#SHALENII“ ни в чем не уступают уже известным работам! Очевидно, что уже очень скоро отовсюду будет звучать драйвовая “Диско“ с модным брас-синтом и вирусный летний хит “Балi“. Поклонникам лирических песен DILEMMA точно понравится сингл “Без мене буде краще“, сделанный в стиле Drake и нежный соул “Давай Лiтай“ в дуэте с певицей Елкой, которая здесь поет на украинском языке. Сюда же горячий латина-хит “Небо“, жизнеутверждающий гитарный “Новий день“ (наш ответ Эду Ширану!) и остро актуальный “Парадайз“, который не затерялся бы и на альбоме Migos.

DILEMMA утверждают, что двигаются в сторону нового саунда. На новом альбоме группе удалось добиться оптимального баланса между народными дэнс-хитами и свежими веяниями американского рнб, EDM и хип-хопа. “#SHALENII“ - яркий калейдоскоп из всех возможных видов современной поп-музыки. Мощная запись опытной группы, которая уже сейчас претендует на звание одного из главных поп-альбомов года на украинской сцене.

Уже 29 марта DILEMMA впервые представит новый альбом вживую - в клубе Malevich во Львове. С этого концерта стартует большой всеукраинский тур группы.

Напомним, ранее Мишель Андраде перевоплотилась в блондинку в новом клипе.