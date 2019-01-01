РуйнівникиМлинців: "Сніданок з 1+1" запускает челлендж подготовки к лету

“Сніданок з 1+1“ решил начать подготовку к лету и призывает присоединиться зрителей.

После завершения зимних праздников и недели Масленицы, о которых сейчас напоминают не только теплые воспоминания, но и лишние сантиметры в объемах, “Сніданок з 1+1“ решил начать подготовку к лету и призывает присоединиться зрителей.

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Вместе с постоянными экспертами проекта – врачом-диетологом Натальей Самойленко и звездным фитнес-тренером Ксенией Литвиновой утреннее шоу запустило челлендж #РуйнівникиМлинців, целью которого является помочь украинцам прийти в форму и чувствовать себя легко и бодро.

Начиная с 18 марта, в течение 10 недель на страницах “Сніданок з 1+1“ в Instagram и Facebook Наталия Самойленко будет давать советы по правильному питанию и сбалансированному рациону, а Ксения Литвинова поделится несложными и эффективными комплексами упражнений, которые можно делать просто дома. Ключевой этап челленджа придется на Пасхальные и майские праздники, ведь именно в этот период много соблазнов и есть вероятность быстро набрать лишнее. Эксперты расскажут, как провести праздничные дни вкусно и радостно, но без ущерба для здоровья и фигуры.

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Из всех участников жюри, в которое вошли Наталья Самойленко, Ксения Литвинова, Людмила Барбир и Руслан Сеничкин, выберут победителя, который больше всего поразит своим результатом, и пригласят его в студию “Сніданок з 1+1“ 31 мая.

Чтобы принять участие в челлендже, нужно в течение этой недели, до 17 марта, взвеситься, сделать замеры своего тела и выложить их в социальные сети с хэштегом #РуйнівникиМлинців. Подробная инструкция, как это сделать, уже есть на странице “Сніданок з 1+1“ в Facebook.

Напомним, ранее стало известно, в пост-шоу “Холостяк. Как выйти замуж“ появится новый эксперт.