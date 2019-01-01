В пост-шоу "Холостяк. Как выйти замуж" появится новый эксперт

В 9 сезоне к экспертам шоу присоединилась психолог-сексолог Наталья Ежова.

Сегодня, 15 марта, сразу после второго выпуска романтического реалити “Холостяк“ на СТБ стартует пост-шоу “Как выйти замуж“, во время которого ведущая Роза Аль-Намри выведает все секреты закулисья проекта, вместе с экспертами разберет действия участниц 9 сезона и выяснит, какие ошибки они допустили при построении отношений с Холостяком.

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В 9 сезоне к постоянному эксперту, директору студии, создающей “Холостяк“ Анне Калине присоединилась психолог-сексолог Наталья Ежова.

“У каждого человека есть свои стратегии в построении отношений, они могут быть как осознанные, так и не осознанные. Моя миссия в пост-шоу «Холостяк. Как выйти замуж» показать девушкам, какие из этих стратегий ошибочны и как это исправить. Мне бы хотелось, чтобы не только участницы, но и каждая девушка, посмотрев пост-шоу, для себя сделала выводы и внедрила этот урок из программы в свою жизнь, чтобы стать счастливее и найти мужчину своей мечты“, - говорит Наталья.

Анна Калина, Арсен Мирзоян и Наталья Ежова Пресс-служба

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Тема 1 выпуска пост-шоу – “Груз прошлых отношений - угроза будущим или неповторимый опыт?“.

Мужское мнение по этому поводу выскажет приглашенный гость – тот, кто на собственном опыте знает, что второй брак может быть счастливым – Арсен Мирзоян.

Напомним, ранее ведущий “Холостяка“ Григорий Решетник примерял неожиданный образ.