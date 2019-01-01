"Крепостная": Лучшие женские наряды сериала
На телеканале СТБ завершился показ первого сезона костюмированной драмы “Крепостная“. Второй сезон запланирован на осень 2019.
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Наверняка каждая девочка с детства мечтала примерить пышное платье и побывать на балу. У некоторых это желание исполнилось благодаря профессии – актрисы костюмированного сериала “Крепостная“ больше года жили в 19 веке и испытали все прелести и неудобства платьев с кринолинов. А зрителям остается наслаждаться красотой нарядов с экранов телевизоров.
Главные героини сразу привлекли внимание зрительниц. Каждая героиня – уникальна, и для каждой разрабатывались наряды, согласно характеру ее персонажа.
- Ксения Мишина – жестокая помещица Лидия Шефер
- Анна Сагайдачная – нежинская модница Натали Дорошенко
- Катерина Ковальчук – крепостная Катерина Вербицкая
- Наталья Денисенко – актриса Лариса Яхонтова
- Юлия Ауг – помещица Анна Червинская
Кроме нарядов с кринолинами, использовали также украинские костюмы. Некоторые – настоящие, которым больше 150 лет!
- Слава Красовская – крепостная Галина
- Олеся Жураковская – кухарка Павлина
Напомним, ранее звезда “Крепостной“ Михаил Гаврилов рассказал, как снимался с пулей в ноге.
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