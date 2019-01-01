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"Крепостная": Лучшие женские наряды сериала

Спецтема: ТВ и телешоу
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14 марта на канале СТБ показали последние серии 1 сезона сериала "Крепостная".
"Крепостная": Лучшие женские наряды сериала
"Крепостная": Лучшие женские наряды сериала
Пресс-служба

На телеканале СТБ завершился показ первого сезона костюмированной драмы “Крепостная“. Второй сезон запланирован на осень 2019.

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Наверняка каждая девочка с детства мечтала примерить пышное платье и побывать на балу. У некоторых это желание исполнилось благодаря профессии – актрисы костюмированного сериала “Крепостная“ больше года жили в 19 веке и испытали все прелести и неудобства платьев с кринолинов. А зрителям остается наслаждаться красотой нарядов с экранов телевизоров.

Главные героини сразу привлекли внимание зрительниц. Каждая героиня – уникальна, и для каждой разрабатывались наряды, согласно характеру ее персонажа.

  • Ксения Мишина – жестокая помещица Лидия Шефер

  • Анна Сагайдачная – нежинская модница Натали Дорошенко

  • Катерина Ковальчук – крепостная Катерина Вербицкая

Катерина Ковальчук – крепостная Катерина Вербицкая
Катерина Ковальчук – крепостная Катерина Вербицкая
пресс-служба

  • Наталья Денисенко – актриса Лариса Яхонтова

Наталья Денисенко – актриса Лариса Яхонтова
Наталья Денисенко – актриса Лариса Яхонтова
Пресс-служба

  • Юлия Ауг – помещица Анна Червинская

Юлия Ауг – помещица Анна Червинская
Юлия Ауг – помещица Анна Червинская
Пресс-служба

Кроме нарядов с кринолинами, использовали также украинские костюмы. Некоторые – настоящие, которым больше 150 лет!

  • Слава Красовская – крепостная Галина

Слава Красовская – крепостная Галина
Слава Красовская – крепостная Галина
Пресс-служба

Слава Красовская – крепостная Галина
Слава Красовская – крепостная Галина
Пресс-служба

  • Олеся Жураковская – кухарка Павлина

Олеся Жураковская – кухарка Павлина
Олеся Жураковская – кухарка Павлина
Пресс-служба

Напомним, ранее звезда “Крепостной“ Михаил Гаврилов рассказал, как снимался с пулей в ноге.

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Теги: Крепостная
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Источник: Ivona.bigmir.net

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