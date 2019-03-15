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День рождения Евы Лонгории: лучшие фильмы и сериалы актрисы

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Сегодня актрисе исполнилось 44 года.
День рождения Евы Лонгории: лучшие фильмы и сериалы актрисы
День рождения Евы Лонгории: лучшие фильмы и сериалы актрисы
gettyimages

Сегодня, 15 марта популярной голливудской актрисе Еве Лонгории исполнилось 44 года.

В честь дня рождения знаменитости Ivona подготовила подборку самых известных фильмов и сериалом  с участием именинницы.

  • Отчаянные домохозяйки (сериал 2004 – 2012)

Сериал рассказывает о четырех современных домохозяйках. Сьюзан рассталась с мужем. Бывшая модель Габриель вышла замуж по расчёту. Бри пытается сохранить разваливающийся брак. А Линнет решила посвятила всё свое время воспитанию детей. Но внезапное самоубийство их подруги Мэри Элис Янг меняет жизнь всех героинь.

Ева Лонгория исполнила одну с главных ролей. Актриса сыграла  фотомодель Габриель.

  • Крутые времена (2005)

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Джим Дэвис, вернувшись с войны в Афганистане назад в Лос-Анджелес, хочет устроиться в полицию. Его друг детства Майк Алонсо также пытается устроиться на работу. Каждый день Майк и  Джим  вместе отправляются “на поиски работы“, в результате чего все их начинания заканчиваются распитием пива и выкуриванием марихуаны.

В фильме Ева Лонгория сыграла роль Сильвии, девушки Майка.

  • Охранник (2006)

Фильм расскажет о специальный агенте Пите Гаррисоне, который убежден, что в Белом Доме завелся предатель. После убийства одного из охранников президента подозрение падает на самого Гаррисона. Его отстраняют из-за любовной  связи с первой леди. Но Пит и дальше будет продолжать поиски предателя.

Ева Лонгория сыграла новобранца Секретной службы Джилл Марин.

  • Невеста с того света (2007)     

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К влюбленной девушке Эшли является дух бывшей подруги ее парня Кейт и всячески пытается помешать отношениям пары.

Ева Лонгория исполнила роль Кейт.

Бруклин 9-9 (сериал, 2013-…)

Рэймонд Холт становится капитаном 99 участка департамента полиции Нью-Йорка, там он знакомится с талантливым детективом Джейком Перальтой, не воспринимающего ничего серьезно. Но новый руководитель хочет, чтобы Джейком рос и с уважением относился к своей должности.

Ева Лонгория сыграла адвоката и бывшую девушка Джейка Софию Перес.

  • Теленовелла (сериал, 2015-2016)

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В сериале “Теленовелла“ Ева Лонгория сыграла актрису испанских мыльных опер, которая на самом деле не знает испанского языка.

Напомним, ранее Ева Лонгория растрогала Сеть милым снимком с маленьким сыном.

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Теги: Ева Лонгория, День рождения
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Комментариев (1)
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    15.03.2019, 10:09
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