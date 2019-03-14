День рождения Игоря Кондратюка: интересные факты об имениннике

Сегодня ведущему "Караоке на майдане" исполнилось 57 лет.

Совсем недавно самая культовая телеигра Украины “Караоке на майдане” отпраздновала свой 20-й юбилей, а сегодня свой день рождения празднует ее ведущий и создатель - Игорь Кондратюк!

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В честь дня рождения одного из самых популярных шоуменов Украины мы решили рассказать вам о самых интересных фактах из биографии Игоря Кондратюка!

Игорь Кондратюк Пресс-служба

Игорь Кондратюк родился 14 марта в селе Пригорье, в Херсонской области. Еще в школе заинтересовался точными науками, мечтал постичь науку астрономию.

Игорь Кондратюк Пресс-служба

Получив золотую медаль, в 1979 году поступил в Киевский государственный университет на физико-математический факультет. Успешно защитил диплом и стал научным сотрудником отдела молекулярной биофизики Института молекулярной биологии и генетики НАН Украины. Там, в соавторстве с коллегами написал более 100 научных статей, посвященных изучению физики твердого тела.

Игорь Кондратюк с дочерью Пресс-служба

Через 12 лет Игорь защитил кандидатскую диссертацию. В 1985 году молодой ученый удачно прошел в телевизионный проект “Что? Где? Когда?“. А уже в декабре выступил в составе команды новичков. Кондратюк стал постоянным членом клуба. В 2008 году его команда завоевала приз “Хрустальная сова“.

Игорь Кондратюк Пресс-служба

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С 1991 года Игорь Кондратюк сессионно работает редактором таких шоу, как “Любовь с первого взгляда“ и “Брейн-ринг“. Тогда же начинает сотрудничество с украинским телевидением, где становится ведущим передачи “5+1“.

Игорь Кондратюк Пресс-служба

С 1999 года на канале “Интер“ стартует народное шоу “Караоке на майдане“ (с 2007 года выходит на “1+1“, а после с 2009 года на СТБ), которое непрерывно выходит в эфир целых 20 лет!

Игорь Кондратюк с дочерью Пресс-служба

В начале 2019 года Игорь Кондратюк получил два Рекорда от Национального реестра рекордов Украины - “Самый длительный период ведения развлекательной передачи“ и “Самый длительный период выхода развлекательной программы в телеэфире Украины“!

Игорь Кондратюк с cыном Пресс-служба

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Кроме “Караоке на майдані“, Игорь Кондратюк был создателем и продюсером таких ТВ-проектов как: “LG Эврика!“, “Шанс“, “Звездный дуэт“ и “Американский шанс“. В 2009 году Игоря пригласили стать членом жюри в шоу “Україна має талант“, а в 2010 году на канале СТБ стартовало еще одно музыкальное шоу - “X-Фактор“, в котором в судейский состав вошел Игорь Кондратюк. Его подопечные дважды побеждали в проекте: в 2013 в победила Аида Николайчук, а в 2015 – Костя Бочаров (MELOVIN).

Игорь Кондратюк Пресс-служба

Игорь Кондратюк является обладателем пяти наград “Телетриумф“, а также награды международного конкурса “Фавориты Успеха - 2005“ в номинации “Ведущий шоу-программ года“.

Игорь Кондратюк Пресс-служба

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Телеведущий является примерным семьянином и счастливым многодетным отцом. Вместе с женой Александрой шоумен воспитывает троих детей – сыновей Сергея, Даниила и дочку Полину.

Поздравляем Игоря Кондратюка с Днем рождения! И ждем новых проектов от яркого и эрудированного именинника!

Напомним, ранее Игорь Кондратюк нашел первую победительницу “Караоке на майдане“.