"Вільна": KAMALIYA посвятила новый клип женской свободе

Песню можно услышать в трех разных версиях.

Певица KAMALIYA презентует видео на трек “Вільна”. По мнению артистки M1 Agency, именно эта песня из её обновлённого репертуара имеет все шансы стать символом свободы.

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Услышать трек “Вільна” можно в трёх разных версиях: на украинском, русском и английском языках. По словам певицы, это стирает границы для его социального месседжа.

“Над композицией “Вільна“ вся наша команда работала очень долго. Я чувствовала, что к ней мне самой нужно быть более подготовленной, чем ко всем предыдущим трекам. Эта песня – о настоящей свободе женщины от любых “токсических” отношений. И я буду очень рада, если моя песня изменит чью-то жизнь к лучшему! Мне интересно пробовать что-то новое. Зрители всегда ждут именно этого! Я стараюсь, в первую очередь, смотреть на себя и на своё творчество именно их глазами“, – делится KAMALIYA.

Режиссёром клипа стал известный клипмейкер Юджин:

“У нас было три идеи для клипа. Практически единогласно выбрали именно эту. “Вільна” получилась о свободе от предрассудков в принципе. Нет никакого смысла держаться за то, что не наполняет твою жизнь радостью!“

Напомним, ранее Селена Гомес представила клип, снятый за один дубль.