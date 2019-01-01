"Вільна": KAMALIYA посвятила новый клип женской свободе
Певица KAMALIYA презентует видео на трек “Вільна”. По мнению артистки M1 Agency, именно эта песня из её обновлённого репертуара имеет все шансы стать символом свободы.
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Услышать трек “Вільна” можно в трёх разных версиях: на украинском, русском и английском языках. По словам певицы, это стирает границы для его социального месседжа.
“Над композицией “Вільна“ вся наша команда работала очень долго. Я чувствовала, что к ней мне самой нужно быть более подготовленной, чем ко всем предыдущим трекам. Эта песня – о настоящей свободе женщины от любых “токсических” отношений. И я буду очень рада, если моя песня изменит чью-то жизнь к лучшему! Мне интересно пробовать что-то новое. Зрители всегда ждут именно этого! Я стараюсь, в первую очередь, смотреть на себя и на своё творчество именно их глазами“, – делится KAMALIYA.
Режиссёром клипа стал известный клипмейкер Юджин:
“У нас было три идеи для клипа. Практически единогласно выбрали именно эту. “Вільна” получилась о свободе от предрассудков в принципе. Нет никакого смысла держаться за то, что не наполняет твою жизнь радостью!“
Напомним, ранее Селена Гомес представила клип, снятый за один дубль.
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