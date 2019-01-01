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Первое свидание и скандалы среди участниц: чем удивит 2 выпуск шоу "Холостяк"

Спецтема: ТВ и телешоу
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Второй выпуск реалити-шоу выйдет 15 марта.
Первое свидание и скандалы среди участниц: чем удивит 2 выпуск шоу "Холостяк"
Первое свидание и скандалы среди участниц: чем удивит 2 выпуск шоу "Холостяк"
Пресс-служба

В пятницу в эфире СТБ выйдет второй выпуск 9-го сезона проекта “Холостяк“. Девушки не могут дождаться первых приглашений.

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Участницы даже не догадываются, что некоторые девушки уже наслаждаются первыми свиданиями сезона - Юля и Настя отправились в Египет прямо с Первой вечеринки.

“Мы приехали в Египет. Здесь идеальное место для того, чтобы устроить первое свидание, - прокомментировал Никита. - Надеюсь, мы сможем лучше узнать друг друга, ведь на Первой вечеринке мы практически не общались“.

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Для Насти – это не только первое свидание на проекте, но и первая в жизни поездка за границу. Но сможет ли скромная девушка насладиться ею в полной мере, ведь на свидание она идет не одна, а раскованной соперницей, которая не готова уступать Холостяка.

“Это будет наше свидание с Никитой, а Настя где-то покупается в стороне“, - прокомментировала Юля.

Настя и Юля
Настя и Юля
Пресс-служба

Будет ли готов Никита к первым женским ревностям на проекте?

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А также на этой неделе Холостяк преподнесет Оле очень необычный подарок. Будет ли она рада особенному отношению, о котором просила Никиту при знакомстве, когда соперницы буквально возненавидят ее за это.

Но своего максимума напряжение среди участниц достигнет тогда, когда одна за другой начнут возвращаться те, кто, по мнению девушек, покинул проект еще на Первой вечеринке.

Оля
Оля
Пресс-служба

Кого из девушек Никита готов носить на руках, а какое его решение вызовет настоящую истерику у одной из них, узнаем уже  в пятницу в 20:00 в эфире романтического реалити “Холостяк“ на СТБ.

Как прошел первый выпуск шоу, можно посмотреть здесь.

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Теги: Холостяк 9
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Источник: Ivona.bigmir.net

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