Селена Гомес представила клип, снятый за один дубль

Певица выпустила видео на песню "I Can not Get Enough".

Известная американская певица и актриса Селена Гомес выпустила клип на песню “I Can not Get Enough“.

Читай также: Названа популярнейшая женщина в Instagram

О выходе нового видеоклипа, снятого за один дубль, Гомес сообщила фанам на своей странице в Instagram.

“Представляю вам клип на песню I Can not Get Enough. Не могу поверить, что мы с ребятами сделали это всего за один дубль, даже несмотря на то, что я несколько раз упала“, – рассказала певица.

Читай также: Слава Каминская показала, какой была в детстве

Новую композицию Селена Гомес записала вместе с рэпером Бенни Бланко и певцами регги Джеем Бальвином и Тайне.

Напомним, ранее Селена Гомес спела о собственной депрессии.