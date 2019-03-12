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Селена Гомес представила клип, снятый за один дубль

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Певица выпустила видео на песню "I Can not Get Enough".
Селена Гомес представила клип, снятый за один дубль
Селена Гомес представила клип, снятый за один дубль
instagram.com/selenagomez

Известная американская певица и актриса Селена Гомес выпустила клип на песню “I Can not Get Enough“.

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О выходе нового видеоклипа, снятого за один дубль, Гомес сообщила фанам на своей странице в Instagram.

“Представляю вам клип на песню I Can not Get Enough. Не могу поверить, что мы с ребятами сделали это всего за один дубль, даже несмотря на то, что я несколько раз упала“, – рассказала певица.

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Новую композицию Селена Гомес записала вместе с рэпером Бенни Бланко и певцами регги Джеем Бальвином и Тайне.

Напомним, ранее Селена Гомес спела о собственной депрессии.

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Теги: Селена Гомеc
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Источник: Ivona.bigmir.net

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