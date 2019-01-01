"Дивовижні люди": участник распознает голоса более 300 птиц

В шоу примет участие мужчина с уникальной слуховой памятью.

В субботу, 16 марта, в 21:00 в эфире канала “Украина“ выйдет четвертый выпуск супер-шоу “Дивовижні люди“, участники которого удивляют своими невероятными способностями. Одним из героев нового выпуска станет настоящий бёрдмен – человек с уникальной слуховой памятью, который может различать голоса нескольких сотен птиц.

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Участник шоу Сергей Иллинский утверждает, что может на слух распознать пение более 300 разных птиц.

“Я обладаю уникальной слуховой памятью, я – орнитолог-любитель. Птиц я люблю с самого детства, но научился различать их голоса 15 лет назад. Когда ты идешь по лесу, ты же не видишь птиц. Но я, ориентируясь на их пение, могу сказать, сколько их там находится и каких видов“, – рассказал участник проекта.

По словам Сергея, сейчас с семьей он живет в городе, но мечтает переехать в село: «Я живу в городе, в многоэтажке. Честно говоря, она для меня – как клетка для птицы. Я мечтаю переехать в село, заняться сельским хозяйством или хотя-бы вырастить сад».

В рамках задания в студии шоу “Дивовижні люди“ Сергею предстоит по голосам распознать птиц, которые поют и по одиночке, и вместе. Удастся ли украинскому бёрдмену справиться с поставленной задачей – узнаем уже в эту субботу в 21:00.

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Также в четвертом выпуске супер-шоу примут участие: Олег Оливко, который может определить оперные произведения лишь по движениям губ солистов; «девочка-сканер» Кристина Дуванова, способная запоминать большое количество штрих-кодов с первого взгляда; “женщина-суперпамять“ Светлана Котик с феноменальной фотографической памятью; невероятная ориенталистка Катерина Семенова, которая может научить любого читать и писать на японском языке всего за 45 минут; полиглот из народа Андрей Стефурак, который утверждает, что выучил 15 языков благодаря сериалам и песням. Кто же из них справится со своим заданием и станет победителем четвертого выпуска супер-шоу “Дивовижні люди“?

Напомним, ранее стало известно, кто стал победителем третьего выпуска шоу.