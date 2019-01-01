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"Страва честi": чем удивит второй выпуск кулинарного шоу

Спецтема: ТВ и телешоу
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Шеф-повар Юрий Ковриженко отправится на поиски непревзойденного рецепта запеченного сома.
"Страва честi": чем удивит второй выпуск кулинарного шоу
"Страва честi": чем удивит второй выпуск кулинарного шоу
Пресс-служба

В воскресенье, 17 марта, в 9:00 на СТБ выйдет второй выпуск кулинарного тревел-шоу “Страва честi“. В этот раз ведущий, украинский шеф-повар Юрий Ковриженко, отправится в село Песчаное, вблизи Кременчугского водохранилища. Водоем славится не только своим размером, но и разнообразием обитающих в нем рыб. Среди них и сом, которого героиня выпуска Наталия готовит по уникальному рецепту!

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Приготовить аппетитную и сочную рыбу – настоящее искусство. Наталия, жена рыбака, знает об этом не понаслышке. Хозяюшка вывела собственные секреты и лайфхаки по запеканию рыбы: как сделать ее нежной и сочной, убрать излишнюю жирность и неприятный запах, удивить подачей и невероятным вкусом. Фаршированный сом в глине, запекающийся в земляной печи – фирменное блюдо супруги рыбака вот уже много лет. Именно за этим рецептом к героине пожалует Юрий Ковриженко.

Преодолевать сложные маршруты ведущему поможет верный  спутник – автомобиль, которому под силу любые препятствия,  – LAND ROVER Discovery. 

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Познакомившись с хозяйкой и ее друзьями ближе, Юрий узнает, что три подруги давно мечтают отдохнуть от бытовой суеты, отправиться в салон красоты, надеть красивое платье и насладиться великолепным ужином в исполнении своих мужей, убежденных рыбаков. Помочь мужчинам организовать настоящий женский праздник станет “справою честi“ для ведущего.

Чтобы воплотить в жизнь мечту героинь, мужчинам придется переночевать в лесу, самостоятельно выловить сома, вместе с шеф-поваром составить меню и удивить женщин вкусным ресторанным блюдом. Получится ли у них все задуманное?

Напомним, ранее Ведущий СТБ Юрий Ковриженко поделился секретами вкусного борща.

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Теги: Страва честі
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Источник: ivona.bigmir.net

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