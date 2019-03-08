"Холостяк" 9 сезон: смотреть второй выпуск онлайн

15 марта выйдет второй выпуск самого романтического шоу.

"Холостяк" 9 сезон: где и когда смотреть второй выпуск instagram.com/holostyakstb

15 марта, в пятницу, на телеканале СТБ выйдет второй выпуск 9 сезона романтического реалити-шоу “Холостяк“.

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Героем нового сезона стал главный редактор журнала “XXL“ и известный телеведущий Никита Добрынин.

В первом выпуске по правилам шоу Добрынин должен был выбрать 15 девушек, которые продолжат борьбу за его сердце во втором выпуске. Но мужчине было сложно сделать выбор, поэтому розы получили 17 участниц.

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Во 2 выпуске первыми на свидание пошли Юля и Настя. Они отправились в Египет прямо с первой вечеринки. Для Насти – это не только первое свидание на проекте, но и первая в жизни поездка за границу.

Также на этой неделе Холостяк преподнесет Оле очень необычный подарок. Соперницы буквально возненавидели девушку за то, что она требует особенного отношения от Никиты.

Но своего максимума напряжение среди участниц достигло тогда, когда одна за другой начали возвращаться те, кто уже покинул проект на первой вечеринке.

Как прошел первый выпуск шоу “Холостяк“ можно посмотреть здесь.