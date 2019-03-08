15 марта выйдет второй выпуск самого романтического шоу.

"Холостяк" 9 сезон: где и когда смотреть второй выпуск instagram.com/holostyakstb

15 марта, в пятницу, на телеканале СТБ выйдет второй выпуск 9 сезона романтического реалити-шоу “Холостяк“.

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Героем нового сезона стал главный редактор журнала “XXL“ и известный телеведущий Никита Добрынин.

В первом выпуске по правилам шоу Добрынин должен был выбрать 15 девушек, которые продолжат борьбу за его сердце во втором выпуске. Но мужчине было сложно сделать выбор, поэтому розы получили 17 участниц.

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Кто с участниц первой отправится на свидание с Холостяком, а кто первой получит от него подарок, смотрите во втором выпуске шоу.

Как прошел первый выпуск шоу “Холостяк“ можно посмотреть здесь.