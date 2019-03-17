Голос країни 9: смотреть девятый выпуск онлайн

Узнайте, где можно посмотреть девятый выпуск вокального шоу "Голос країни-9".

В воскресенье, 17 марта, вышел девятый выпуск вокального шоу “Голос країни-9“.

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В новом эфире зрители увидят решающий этап вокальных боев. Согласно правилам проекта, на этом этапе каждый тренер делит участников своей команды на пары, и отправляет на “ринг“ для “музыкального поединка“. После выступления каждой пары наставник решает, кто продолжает бороться за звание “Голоса країни“, а кто выбывает.

В девятом выпуске на сцену “Голосу країни-9“ вышли перерожденный артист Дэвид Аксельрод с вокалисткой из Риги Яной Клявиней, рекордсменка среди просмотров на YouTube Екатерина Бегу с киевлянином Александром Тесленко, компьютерщик, который хочет связать свою жизнь с музыкой, Александр Мороз с самородком из Крутояровки Магдаленой Паскар и другие народные таланты.

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По итогам финальных батлов шоу покинули: Катерина Гулюк, Николай Запорожан, Валентин Колаковский, Владислав Чижиков, (команда Потапа); Александр Тесленко, София Шафир, Самуэле Грили, Герман Романченко (команда Дана Балана); Мария Никулина, Даниель Швец, Дарина Ворончук, Артем Банар, Виктория Боцвина, Анастасия Андреева, Яна Клявина (команда Тины Кароль); Виктория Уварова, Кристина Сквирская (команда Монатика).

А борьбу за звание лучшего вокалиста страны в следующем выпуске продолжать:

Команда Тины Кароль:

Команда Тины Кароль instagram.com/goloskrainy_official

Команда Монатика:

Команда Монатика instagram.com/goloskrainy_official

Команда Потапа:

Команда Потапа instagram.com/goloskrainy_official

Команда Дана Балана:

Команда Дана Балана instagram.com/goloskrainy_official

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Отметим, что в этом сезоне впервые в истории “Голосу країни“ вокалистам дали новую возможность стать частью проекта. Все желающие, кто не смог пройти дальше, или те, кто просто боялись попробовать себя на кастингах или на сцене, могли испытать себя в новом вокальном онлайн-отборе #другийшанс. 14 марта отбор официально завершился. Сейчас четверка онлайн-тренеров LAUD, Анна Тринчер, Антон Копытин и Алена Луценко готовятся отобрать 8 лучших вокалистов конкурса.

Как прошел восьмой выпуск шоу “Голос країни-9“ смотрите здесь.