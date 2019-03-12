"Як плакала вона": TAYANNA выпустила новый трек

Украинская певица TAYANNA представила новую композицию “Як плакала вона“, которую впервые исполнила 9 марта на сольном концерте в Киеве.

Читай также: Группа The Hardkiss презентовала новый клип на трек “Серце“

Автором слов и музыки выступила сама исполнительница, а саунд - продюсером - Андрей Игнатченко.

Певица рассказала, что ее новый трек о том, как недосказанности в отношениях могут влиять на взаимопонимание двух любящих людей.

“Чи буває у вас таке, що ви лягаєте спати біля коханого не вирішивши проблему, не розказавши про свою образу і тоді ви вперто видавлюєте з себе сльозу, щоб вона капнула йому на руку і може тоді він спитає, що сталось. Але чоловіки мовчать, роблять вигляд, що нічого не відбувається, мовчить бо впертий і гордий, як і ти. Ставтесь до всього простіше. Краще цілуйтесь перед сном і будьте щасливі. Танцюйте!“ - прокомментировала новый хит TAYANNA.