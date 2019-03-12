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"Як плакала вона": TAYANNA выпустила новый трек

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Певица порадовала фанов новым хитом об отношениях двух любящих людей.
"Як плакала вона": TAYANNA выпустила новый трек
"Як плакала вона": TAYANNA выпустила новый трек
instagram.com/tayanna_reshetnyak

Украинская певица TAYANNA представила новую композицию “Як плакала вона“, которую впервые исполнила 9 марта на сольном концерте в Киеве.

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Автором слов и музыки выступила сама исполнительница, а саунд - продюсером - Андрей Игнатченко.

Певица рассказала, что ее новый трек о том, как недосказанности в отношениях могут влиять на взаимопонимание двух любящих людей.

“Чи буває у вас таке, що ви лягаєте спати біля коханого не вирішивши проблему, не розказавши про свою образу і тоді ви вперто видавлюєте з себе сльозу, щоб вона капнула йому на руку і може тоді він спитає, що сталось. Але чоловіки мовчать, роблять вигляд, що нічого не відбувається, мовчить бо впертий і гордий, як і ти. Ставтесь до всього простіше. Краще цілуйтесь перед сном і будьте щасливі. Танцюйте!“ - прокомментировала новый хит TAYANNA.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Чи буває у вас таке, що ви лягаєте спати біля коханого не вирішивши проблему, не розказавши про свою образу і тоді ви вперто видавлюєте з себе сльозу, щоб вона капнула йому на руку і може тоді він спитає, що сталось. Але чоловіки мовчать, роблять вигляд, що нічого не відбувається, мовчить бо впертий і гордий, як і ти. Ставтесь до всього простіше. Краще цілуйтесь перед сном і будьте щасливі. Танцюйте! #ЯкПлакалаВона - прем'єра пісні вже в iTunes, Google Play та інших стрімінгових сервісах. Завантажуйте #tayanna #BADOEV2019

Допис, поширений TAYANNA (@tayanna_reshetnyak)

Композиция “Як плакала вона“ войдет во второй альбома певицы, который получил название “Фантастическая женщина“. Релиз альбома запланирован на лето 2019 года.

Напомним, ранее  Алина Гросу сыграла в клипе разгульную монахиню.

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Теги: TAYANNA
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Источник: Ivona.bigmir.net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
Баба Маня  (аноним)  12.03.2019, 18:17
Оценка:  0
Баба Маня
Шо ж вы всё плачете?Казка плакала,ты плачешь.Прекращайте.
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