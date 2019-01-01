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Группа The Hardkiss презентовала новый клип на трек "Серце"

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Режиссерами видео стали участники группы.
Группа The Hardkiss презентовала новый клип на трек "Серце"
Группа The Hardkiss презентовала новый клип на трек "Серце"
Пресс-служба

Популярная украинская группа The Hardkiss представила новый видеоклип на лирическую композицию “Серце“. О выходе нового видео коллектив сообщил на своем Instagram-аккаунте.

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Режиссерами ролика выступили солистка The Hardkiss Юлия Санина и ее Валерий Бебко, который также является участником группы.

В клипе появилась только Санина. Она исполнила чувственный танец у замерзшей реки.

Напомним, ранее  Алина Гросу сыграла в клипе разгульную монахиню.

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Теги: The Hardkiss
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Источник: Ivona.bigmir.net

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