Группа The Hardkiss презентовала новый клип на трек "Серце"
Режиссерами видео стали участники группы.
Популярная украинская группа The Hardkiss представила новый видеоклип на лирическую композицию “Серце“. О выходе нового видео коллектив сообщил на своем Instagram-аккаунте.
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Режиссерами ролика выступили солистка The Hardkiss Юлия Санина и ее Валерий Бебко, который также является участником группы.
В клипе появилась только Санина. Она исполнила чувственный танец у замерзшей реки.
Напомним, ранее Алина Гросу сыграла в клипе разгульную монахиню.
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