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Закулисье Евровидения и голые пупки: MARUV записала откровенный влог "Шлакоблочина"

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Появилось видео об участии MARUV в Евровидении-2019 и о праздновании ее дня рождения.

Закулисье Евровидения и голые пупки: MARUV записала откровенный влог
Закулисье Евровидения и голые пупки: MARUV записала откровенный влог "Шлакоблочина"
instagram.com/maruvofficial

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Украинская исполнительница Анна Корсун, которая выступает под псевдо MARUV и недавно победила в нацотборе на Евровидение-2019, но отказалась подписывать договор с Национальной общественной телерадиокомпанией Украины (НОТУ), записала откровенный видеоблог. Первый выпуск влога SHLAKOBLOCHINA появился на Youtube. В кадре - подготовка артистки и ее группы к выступлению на нацотборе, общение MARUV с поклонниками и запись необычного празднования ее Дня рождения.

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Напомним, что после победы Корсун в конкурсе, когда стало известно, что НОТУ не утвердило ее кандидатуру для участия в конкурсе Евровидение-2019 в Тель-Авиве, артистку поддержали коллеги по цеху - в частности Потап зачитал рэп, а Иван Дорн станцевал под песню MARUV. Также украинцы массово подписывали петицию против несправедливых действий НОТУ. После этого певица обратила к фанатам и попросила “сбавить обороты“, уверив, что все к лучшему и у нее теперь будет больше времени для концертной деятельности.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14 июня Киев @stereoplaza

Публикация от MARUV (@maruvofficial)

Ранее мы писали, что Седокова поделилась размышлениями о любви.

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Теги: Евровидение-2019, Нацотбор Евровидение 2019, MARUV
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Источник: Ivona.bigmir.net

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