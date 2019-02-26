Появилось видео об участии MARUV в Евровидении-2019 и о праздновании ее дня рождения.

Закулисье Евровидения и голые пупки: MARUV записала откровенный влог "Шлакоблочина" instagram.com/maruvofficial

Читай также: Украина не будет принимать участия в Евровидении-2019

Украинская исполнительница Анна Корсун, которая выступает под псевдо MARUV и недавно победила в нацотборе на Евровидение-2019, но отказалась подписывать договор с Национальной общественной телерадиокомпанией Украины (НОТУ), записала откровенный видеоблог. Первый выпуск влога SHLAKOBLOCHINA появился на Youtube. В кадре - подготовка артистки и ее группы к выступлению на нацотборе, общение MARUV с поклонниками и запись необычного празднования ее Дня рождения.

Читай также: “Иногда лучше жевать, чем говорить“: ONUKA высказалась о финале нацотбора Евровидения

Напомним, что после победы Корсун в конкурсе, когда стало известно, что НОТУ не утвердило ее кандидатуру для участия в конкурсе Евровидение-2019 в Тель-Авиве, артистку поддержали коллеги по цеху - в частности Потап зачитал рэп, а Иван Дорн станцевал под песню MARUV. Также украинцы массово подписывали петицию против несправедливых действий НОТУ. После этого певица обратила к фанатам и попросила “сбавить обороты“, уверив, что все к лучшему и у нее теперь будет больше времени для концертной деятельности.

Ранее мы писали, что Седокова поделилась размышлениями о любви.