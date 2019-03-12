Известный музыкант и его супруга ожидают появления второго совместного ребенка.

"На седьмом месяце от Счастья": Снежана Бабкина беременна в третий раз instagram.com/babkin_official

Популярный украинский певец Сергей Бабкин поделился с подписчиками радостною новостью. Его жена Снежана беременна третьим ребенком.

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Об этом Бабкин рассказал на своей странице в Instagram. Звезда опубликовал фото обложки нового номера журнала Viva, где позирует вместе с беременной женой.

В подписи к кадру музыкант сообщил, что сейчас Снежана находится на седьмом месяце беременности. Появления второго совместного ребенка пара ожидает в начале лета.

“Мы на седьмом месяце от Счастья“, - написал Бабкин.

Отметим, что пара уже воспитывает двух детей - сына Артура от первого брака Снежаны и совместную дочь Веселину. У Сергея также есть сын от первого брака - Илья.

Напомним, ранее Снежана Бабкина поделилась забавным рисунком дочери.