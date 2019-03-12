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"На седьмом месяце от Счастья": Снежана Бабкина беременна в третий раз

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Известный музыкант и его супруга ожидают появления второго совместного ребенка.
"На седьмом месяце от Счастья": Снежана Бабкина беременна в третий раз
"На седьмом месяце от Счастья": Снежана Бабкина беременна в третий раз
instagram.com/babkin_official

Популярный украинский певец Сергей Бабкин поделился с подписчиками радостною новостью. Его жена Снежана беременна третьим ребенком.

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Об этом Бабкин рассказал на своей странице в Instagram. Звезда опубликовал фото обложки нового номера журнала Viva, где позирует вместе с беременной женой.

В подписи к кадру музыкант сообщил, что сейчас Снежана находится на седьмом месяце беременности. Появления второго совместного ребенка пара ожидает в начале лета.

“Мы на седьмом месяце от Счастья“, - написал Бабкин.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мы на седьмом месяце от Счастья!!!

Допис, поширений Sergey Babkin.5nizza.Musician. (@babkin_official)

Отметим, что  пара уже воспитывает двух детей - сына Артура от первого брака Снежаны и совместную дочь Веселину. У Сергея также есть сын от первого брака - Илья.

Напомним, ранее Снежана Бабкина поделилась забавным рисунком дочери.

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Теги: Сергей Бабкин, Снежана Бабкина
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Источник: Ivona.bigmir.net

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