Российские СМИ сообщили, что Дмитрия Назарова забрали в больницу, позже появилось опровержение.

Звезду сериала "Кухня" забрали в больницу: Противоречивые сведения instagram.com/dmitry_nazarov_official

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Сегодня, 11 марта, в ряде российских и украинских СМИ появилась информация, что звезду сериала “Кухня“ Дмитрия Назарова срочно госпитализировали в Москве. Источники сообщали, что Назарова поместили в отделение нейрохирургии из-за сильных болей в спине.

Позже появилась информация, что сам актер опроверг информацию о своей госпитализации. Об этом пишет “360“.

Вот е-мое! Это кто же себе позволяет такое фантазировать? Надо закрыть тех, кто распускает такую ахинею. Когда-нибудь я к ним докопаюсь. У меня все хорошо, спасибо. Все нормально. Спасибо за беспокойство“, - процитировали актера “360“.

На официальных страницах Назарова пока нет никаких комментариев.

Ранее мы писали, что Каменских показала, как “зажгла“ в Египте.