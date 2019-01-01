"Говорить Україна" раскроет шокирующие подробности смерти младенца

В ток-шоу раскроют подробности жуткой истории матери, оставившей ребенка возле гаражей.

В новом выпуске ток-шоу “Говорить Україна“ с ведущим Алексеем Сухановым, который зрители увидят, в понедельник, 11 марта в 19:45 на телеканале “Украина“ раскроют подробности жуткой истории матери, оставившей ребенка возле гаражей. В ток-шоу женщина расскажет, что подтолкнуло ее к такому ужасному решению и действительно ли малыш родился мертвым.

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В Киеве мать выбросила ребенка. Новорожденную девочку нашли у заброшенных гаражей в полиэтиленовом пакете.

В полицию поступил вызов: 35-летняя женщина, которая была беременна, сейчас без живота. Ребенка никто не видел. Когда установили личность, правда была жуткой.

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Женщина имела жилье, родных и работает с детьми. Сначала была няней, сейчас перешла работать на кухню. Она уже имеет 6 детей. В возрасте от 3 лет до 16. Вместе с ними и своей матерью проживает недалеко от тех гаражей, где правоохранители нашли младенца. Как выяснилось, ребенка Алена родила еще неделю назад, и сразу отнесла его к гаражам.

По словам сестры женщины, она хотела этого ребенка и даже выбирала имя. С мужем не живет уже давно. Но он и не подозревал, что она беременна.

Ребенка Алена родила дома, рассказывает ведущему Алексею Суханову мать женщины.

“Она рассказала мне, что ночью у нее начались стремительные роды, она родила в ванной, но ребенок родился мертвым, поэтому она отнесла его и выбросила в реку. Она действительно любит своих детей и этого ребенка она ожидала. То, что она выбросила ребенка возле гаражей, я узнала только после того, как к нам через неделю приехала полиция“.

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Сама Алена утверждает, что не осознавала, что творит. По ее словам, она пошла в ванную, присела и почти сразу родился ребенок. Это была девочка. Она увидела, что ребенок весь синий, ручки, ножки, носик, губы.

“Я не знала, что делать в такой ситуации, я испугалась. Мама спала после работы. Будить ее я не хотела, ведь была уверена, что не получу от нее поддержку. После этого мне стало еще хуже, я пошла прилегла на кровать, полежала где-то час. Ребенок все это время находился в ванной. Потом я взяла пакет, положила его туда. Вышла на улицу, я шла, куда смотрят глаза. Подошла к гаражам, положила ребенка и ушла домой, и сразу легла спать. Через неделю мне позвонили из полиции, вызвали на допрос, я показала, что не я оставила ребенка. Они взяли объяснения, и сказали идти дальше, жить, рожать детей и ждать экспертизы. Я очень раскаиваюсь по этому поводу“, - делится женщина.

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Правдивы ли слова Алены, и действительно ли младенцу ничем не могли помочь, станет известно в ток-шоу “Говорит Украина“ 11 марта.

“История, о которой будем говорить очень не простая, и мы не можем молчать, ведь такие случаи сожалению происходят все чаще. Эта трагедия, касается святого - жизни ребенка. И этого могло не случиться, если бы вокруг не было столько равнодушия, осуждения и упреков“, - говорит Алексей Суханов.

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