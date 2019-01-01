Голос країни-9: первые победители вокальных батлов, споры и любовь между тренерами

10 марта зрители увидели первый этап вокальных боев.

10 марта на канале “1+1“ прошли первые драматические за все сезоны вокальные бои. Телезрители стали свидетелями новых перевоплощений тренеров и народных звезд, а также ярких вокальных номеров и непредсказуемых решений наставников, которые давались им так нелегко.

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На этапе вокальной битвы тренеры делят участников на пары. С каждым дуэтом они готовят композицию, с которой участники выходят на “вокальный ринг“. После батлов каждый тренер выбирает одного победителя, который проходит дальше в проект на этап “нокаутов“. Начиная с третьего сезона, тренеры-конкуренты могут “украсть“ из другой команды участника, который проиграл вокальный бой, тем самым подарить ему возможность побороться за участие в шоу.

Второй этап “Голосу країни-9“ начался с сюрприза, который Dan Balan подготовил специально для Тины Кароль. Так, в начале эфира он подарил певице символическую игрушку в виде кенгуру с запиской, а в течение всего выпуска не сдерживал себя в комплиментах и ​​приятных высказываниях.

Не обошелся выпуск также и без споров. Тренеры настолько сильно болели за своих подопечных, что их переполняли эмоции. Так, Потап довольно резко отреагировал на то, что Dan Balan и MONATIK выразили критику в адрес его подопечных. Между тренерами возник настоящий словесный батл. В конце концов продюсер помирился с коллегами, дружно обнявшись с Dan Balan.

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По результатам первых вокальных батлов из команды Потапа дальше в проект прошли бывшая участница детского “Голосу“ Наталья Повстяна, металлистка Виктория Ягич, Карина Арсентьева из “помидорного города“ Каменка-Днепровская, мамин помощник Арсений Журавель.

Из команды наставника Тина Кароль на вокальных боях победили одесситка Ксения Бахчалова, львовский квартет Leon Voci, народница Лидия Федоровна Горошко, самородок из Знаменки Андрей Хайат.

Тренер Dan Balan среди своих вокальных дуэлянтов выбрал гуцулку Марину Фижделюк, львовянку, которая продолжает творчество Квиткы Цисык Оксану Муху, поклонника “Голосу країни“ из Омана Хейтам Рафи, ведущего из Одессы Владимира Зайончковського.

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Из команды MONATIK прошли самородок из Харькова Дария Телитченко, вокалистка церковного хора Анна Волобуева, Андрей Хорисенко из Броваров, часовщик из Одессы Андрей Карпов.

Чтобы еще больше окунуться в атмосферу самого вокального проекта страны и увидеть все выступления финалистов, звездных наставников и специально приглашенных артистов украинского шоубиза, зрители смогут приобрести билеты на прямые эфиры. Впервые в истории “Голосу країни“ поклонники шоу могут даже попасть на генеральные репетиции.

Отметим, третьим тренером онлайн-отбора #другийшанс стал победитель пятого сезона “Голосу країни“ Антон Копытин. Певец заявил о своем участии в отборе в видео на главной странице проекта в Instagram, а также призвал подписчиков воспользоваться шансом попасть в юбилейный сезон “Голосу країни“.

Полное видео восьмого выпуска шоу “Голос країни-9“ можно посмотреть здесь.