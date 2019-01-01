Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Наоми Кэмпбелл оценила стильный наряд звезды шоу "Холостяк"

Спецтема: ТВ и телешоу
Комментариев: 0
Бывшая участница шоу "Холостяк" случайно встретилась в Париже с супермоделью.
Наоми Кэмпбелл оценила стильный наряд звезды шоу "Холостяк"
Наоми Кэмпбелл оценила стильный наряд звезды шоу "Холостяк"
Пресс-служба

Бывшая участница романтического шоу “Холостяк“ Ольга Багирова рассказала о случайной встрече в Париже с супермоделью.

Читай также: Влад Яма показал любимое фото с женой

Звездная мулатка приняла участие в новом сезоне проекта “Богиня шопинга“ на телеканале ТЕТ, где по итогам оценки эксперта и оценок других девочек-участниц одержала заслуженную победу. Темой выпуска был стиль 90-х, образ Ольги стал самым ярким и дерзким.

В профайле выпуска экс-участница “Холостяка“ вспомнила, как однажды встретилась с Наоми Кэмпбелл в парижском ресторане. Модель с мировым именным сделала комплимент Ольге за ее платье.

 “Мне было безумно приятно, потому что многие говорят, что я на нее похожа“, - призналась героиня “Богини шопинга“.

Читай также: “Холостяк“ 9 сезон: что известно о первом браке Никиты Добрынина

На данный момент Ольга активно разрабатывает свою коллекцию одежды и обуви. Обещает, что уже совсем скоро запустит свою линейку одежды. Кроме дизайна Ольга Багирова успешна и в бизнесе. 22-летняя красотка руководит производством по изготовлению мебели из камня. 

 “Каждая девушка должна работать, а не сидеть дома без дела!“ - заверяет Ольга.

Отметим, что после шоу “Холостяк“ Ольга Багирова стала участницей квартет-группы “Холостячки“. Но через время покинула коллектив ради развития собственного бизнеса.

Напомним, Леся Никитюк покорила Сеть глубоким декольте.

Поделись:
Теги: Наоми Кэмпбелл, Ольга Багирова, Богиня шопинга
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivona.bigmir.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь