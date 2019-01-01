Наоми Кэмпбелл оценила стильный наряд звезды шоу "Холостяк"

Бывшая участница шоу "Холостяк" случайно встретилась в Париже с супермоделью.

Бывшая участница романтического шоу “Холостяк“ Ольга Багирова рассказала о случайной встрече в Париже с супермоделью.

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Звездная мулатка приняла участие в новом сезоне проекта “Богиня шопинга“ на телеканале ТЕТ, где по итогам оценки эксперта и оценок других девочек-участниц одержала заслуженную победу. Темой выпуска был стиль 90-х, образ Ольги стал самым ярким и дерзким.

В профайле выпуска экс-участница “Холостяка“ вспомнила, как однажды встретилась с Наоми Кэмпбелл в парижском ресторане. Модель с мировым именным сделала комплимент Ольге за ее платье.

“Мне было безумно приятно, потому что многие говорят, что я на нее похожа“, - призналась героиня “Богини шопинга“.

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На данный момент Ольга активно разрабатывает свою коллекцию одежды и обуви. Обещает, что уже совсем скоро запустит свою линейку одежды. Кроме дизайна Ольга Багирова успешна и в бизнесе. 22-летняя красотка руководит производством по изготовлению мебели из камня.

“Каждая девушка должна работать, а не сидеть дома без дела!“ - заверяет Ольга.

Отметим, что после шоу “Холостяк“ Ольга Багирова стала участницей квартет-группы “Холостячки“. Но через время покинула коллектив ради развития собственного бизнеса.

Напомним, Леся Никитюк покорила Сеть глубоким декольте.