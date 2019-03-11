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"Евровидение-2019": Лазарев опустился в рейтинге букмекеров после премьеры песни

Спецтема: Евровидение-2019
Комментариев: 2
Представитель России представил конкурсную песню "Scream".
"Евровидение-2019": Лазарев опустился в рейтинге букмекеров после премьеры песни
"Евровидение-2019": Лазарев опустился в рейтинге букмекеров после премьеры песни
instagram.com/lazarevsergey

Россия потеряла лидерскую позицию в рейтинге букмекеров после выхода конкурсной песни Сергея Лазарева.

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Официальная премьера песни “Scream“ представителя России на песенном конкурсе “Евровидение-2019“ состоялась 9 марта.

А уже на следующий день Лазарев и его новая композиция опустились в рейтинге букмекерского прогноза на второе место.

В обновленном топ-3 букмекеры на первую строчку поставили Нидерланды. На втором месте теперь Россия, на третьем - Швеция. Рейтинг выглядит так:

Прогнозы букмекеров на
Прогнозы букмекеров на "Евровидение-2019"
eurovisionworld.com

Песни тройки лидеров “Евровидения-2019“ по прогнозам букмекеров

1. Duncan Laurence – Arcade (Нидерланды)

2. Sergey Lazarev – Scream (Россия)

3. John Lundvik – Too Late For Love (Швеция)

Напомним, ранее Солистка KAZKA решила брать уроки вокала у Джамалы.

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Теги: Евровидение 2019, Сергей Лазарев
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Источник: Ivona.bigmir.net

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Комментариев (2)
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pусский  (аноним)  11.03.2019, 14:28
Оценка:  0
pусский
Наглый пиздёж, Сирия рядом, и мы пока не отомстили за сбитый транспортник! Проголосуют все за Лазарева, куда деваться этим обрезанцам...
гость  (аноним)  11.03.2019, 13:58
Оценка:  0
гость
"Лазарев опустился ..." дальше можно не читать, это и так приятно!
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