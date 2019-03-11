"Евровидение-2019": Лазарев опустился в рейтинге букмекеров после премьеры песни
Россия потеряла лидерскую позицию в рейтинге букмекеров после выхода конкурсной песни Сергея Лазарева.
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Официальная премьера песни “Scream“ представителя России на песенном конкурсе “Евровидение-2019“ состоялась 9 марта.
А уже на следующий день Лазарев и его новая композиция опустились в рейтинге букмекерского прогноза на второе место.
В обновленном топ-3 букмекеры на первую строчку поставили Нидерланды. На втором месте теперь Россия, на третьем - Швеция. Рейтинг выглядит так:
Песни тройки лидеров “Евровидения-2019“ по прогнозам букмекеров
1. Duncan Laurence – Arcade (Нидерланды)
2. Sergey Lazarev – Scream (Россия)
3. John Lundvik – Too Late For Love (Швеция)
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