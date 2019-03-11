"Евровидение-2019": Лазарев опустился в рейтинге букмекеров после премьеры песни

Представитель России представил конкурсную песню "Scream".

Россия потеряла лидерскую позицию в рейтинге букмекеров после выхода конкурсной песни Сергея Лазарева.

Читай также: Украина пропустит “Евровидение-2020“ в случае победы Лазарева

Официальная премьера песни “Scream“ представителя России на песенном конкурсе “Евровидение-2019“ состоялась 9 марта.

А уже на следующий день Лазарев и его новая композиция опустились в рейтинге букмекерского прогноза на второе место.

В обновленном топ-3 букмекеры на первую строчку поставили Нидерланды. На втором месте теперь Россия, на третьем - Швеция. Рейтинг выглядит так:

Прогнозы букмекеров на "Евровидение-2019" eurovisionworld.com

Песни тройки лидеров “Евровидения-2019“ по прогнозам букмекеров

1. Duncan Laurence – Arcade (Нидерланды)

2. Sergey Lazarev – Scream (Россия)

3. John Lundvik – Too Late For Love (Швеция)

Напомним, ранее Солистка KAZKA решила брать уроки вокала у Джамалы.