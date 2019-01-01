"Дивовижні люди": Назван победитель третьего выпуска шоу

Победителем третьего выпуска шоу "Дивовижні люди" стал уникальный "человек-мультифункционал".

10 марта в 21:00 зрители телеканала “Украина“ увидели третий выпуск новейшего супер-шоу “Дивовижні люди“ с ведущим Александром Скичко, за победу в котором сражаются украинцы с выдающимися умственными способностями. Победителем этого эпизода стал парень, который может выполнять несколько сложных задач одновременно.

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16-летний Андрей Лушпак с виду совершенно обычный парень. Однако познакомившись с ним ближе, зрители увидели его удивительные навыки и умения: подобно Юлию Цезарю, Андрей может делать несколько дел в один и тот же момент. К тому же – одинаково хорошо.

“Однажды я решил, что хочу научиться жонглировать: использовал шарики с мукой, которые сначала постоянно падали. Мама, конечно, ругалась, потому что мука была по всему дому. Потом в моей жизни появился кубик Рубика – сейчас я собираю его всего за 15 секунд. А потом решил пойти дальше и научился держаться на баланс-борде“, – рассказал участник.

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В рамках шоу “Дивовижні люди“ с ведущим Александром Скичко на протяжении 3 минут Андрею необходимо было стоять на баланс-борде, одновременно жонглируя двумя кубиками Рубика одной рукой, а другой – собирая их. Участник блестяще справился со своей задачей и собрал все 3 кубика Рубика всего за 2 минуты!

“Это фантастика! Какой крутой парень! – не сдерживала впечатлений эксперт шоу Оля Полякова. – Если ты научился делать такое всего за полгода – то чего же ты сможешь достичь за 5 лет? Учись, развивайся, становись артистом – тебе прямая дорога на сцену“.

Андрей Лушпак Пресс-служба

Андрей Лушпак получил максимальные 40 баллов от звездных экспертов проекта, также наибольшее количество зрителей в зале отдало за него свои голоса. Таким образом, Андрей стал победителем 3 выпуска супер-шоу “Дивовижні люди“ и получил возможность побороться в финале сезона за главный приз и звание самого удивительного украинца.

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