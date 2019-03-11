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16+: Алина Гросу сыграла в клипе разгульную монахиню

Комментариев: 2
Певица Алина Гросу выпустила клип на песню "Дикая".

16+: Алина Гросу сыграла в клипе разгульную монахиню
16+: Алина Гросу сыграла в клипе разгульную монахиню
instagram.com/alina_grosu/

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Певица Алина Гросу, которая в детстве получила прозвище “маленькая пчелка“, в который раз попыталась эпатировать публику. На этот раз Алина выпустила клип, в котором предстала в образе разгульной монахини. По сюжету, она скрывается от наемного убийцы и весело проводит время в баре, попивая алкоголь и отплясывая с посетителями. Как сообщает пресс-служба певицы, клип на песню “Дикая“ станет лишь первой частью короткометражного музыкального фильма Гросу “Дико Любила Вову“, премьера которого запланирована на 1 апреля.

Отдельно каждый клип, наверное, смотреть можно, но вряд ли будет понятен весь замысел. Только в конце, когда выйдет полная версия фильма, зритель поймет до конца почему я в таком образе и почему меня весь клип преследует маньяк-убийца. Решили не раскрывать все карты, чтобы сохранить интригу, - рассказала певица.

Режиссером клипа выступил Алекс Некто, который уже снимал Гросу клипы “Собака“ и “Алкоголь“. 

Ранее мы писали, что дочь Яценюка вернулась в соцсети. 

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Теги: Алина Гросу, премьера клипа
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Источник: Ivona.bigmir.net

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Комментариев (2)
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pусский  (аноним)  11.03.2019, 13:07
Оценка:  0
pусский
Клон, это же твоя мечта - монашка с хуем!
pусский  (аноним)  11.03.2019, 13:04
Оценка:  0
pусский
Хочу жёстко отпидapacить этого укропского Майкла Джексона, бля!
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