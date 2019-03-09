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TAYANNA дала фантастический сольный концерт в Киеве

Комментариев: 4
9 марта, в концертном зале Bel étage Tayanna дала свой первый сольный концерт «Фантастична жінка».
TAYANNA дала фантастический сольный концерт в Киеве
TAYANNA дала фантастический сольный концерт в Киеве
https://www.instagram.com/p/Bu2FKf7FaOX/

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На сцене столичного клуба Bel`etage певица Татьяна Решетняк появилась в летящем красно-желтом наряде и начала свое выступление с любимой всеми песни “Фантастична жінка“.

После феерического исполнения Tayanna поблагодарила всех за то, что нашли время и пришли на такой важный для нее концерт. 

Я сподіваюсь, що сьогодні ви всі класно відпочините. Тому що я хочу цього! Я хочу подарувати вам щастя, аби ви пішли додому, лягли спати і відчували себе фантастичними. Я дуже щаслива, що я можу спілкуватись з вами своєю музикою.

Татьяна собрала в этот вечер своих самых близких людей - родных, наставников, друзей и поклонников, чтобы презентовать свой новый альбом. Каждая песня звучала как манифест сильным девушкам, готовым сквозь любые неудачи двигаться вперед.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мой небольшой телефонный репортаж с невероятного концерта фантастической @tayanna_reshetnyak 😍 Сколько нежности, силы и мудрости в этой хрупкой девушке!😍 Очень понравилось! Энергетика бомба! Настроение отменное!☺ Спасибо,Таня! Спасибо, вся команда!😍Вы проделали огромную работу!😘 @juliabeloshytskaya Обожаю!😋 . . . . #таянна #фантастичнажінка #tayanna

Публикация от 𝔸 𝕟 𝕪 𝕒 𝕄 𝕒 𝕚 𝕤 𝕥 𝕣 𝕖 𝕟 𝕜 𝕠 🎶 (@anyamaistrenko)

Много раз певица акцентировала внимание на том, что этот концерт - это “Вечер премьер“. Помимо любимых песен “Фантастична жінка“, “Леля“, «Шкода», Tayanna исполнила лирические композиции “Я как осень“, “Як плакала вона“, “9 жизней“, “Як я без тебе жила“ и другие. 

Рано чи пізно, які б не робила помилки жінка, вона стає мудра як осінь.

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Слова Татьяны перед каждой песней можно разбивать на цитаты. Певица вкладывала душу в каждое предложение. Это не могло не трогать. 

Невероятным подарком для всех были приглашенные звезды. Песню “Без тебе“ Tayanna исполнила с молодым украинским музыкантом Владом Каращуком, более известным под псевдонимом Laud.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Спи... @tayanna_reshetnyak

Публикация от Vlad Karaschuk (LAUD) (@laud_vk)

Зажгли сцену Bel`etage вместе с “фантастической женщиной“ солистки Freedom Jazz - София Павличенко и Санни Журба. Глядя на их энергические танцы, невозможно было устоять на месте.

После премьерной песни “Плакала“, Таяна пригласила на сцену покорителей женских сердец группу Kadnay.

Каждого артиста TAYANNA встречала и провожала с огромной благодарностью. Особо тепло она отозвалась о своих подругах - Вере Кекелии и Марте Адамчук. Вместе девушки порадовали всех прекрасным выступлением.

Мегапопулярную песню “Леля“ певица исполнила вместе с группой Luiku. Это было очень колоритно и эффектно.

Потом Татьяна пригласила на сцену своего брата. Певица рассказала, что его победам она радуется больше чем своим, что это самый близкий человек в ее жизни, с которым она всегда пела в детстве. Они вместе поблагодарили родителей за жизнь и исполнили песню “Чорнобривці“:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#Repost @alexeyprishchepa • • • • • Я нахожусь под таким впечатлением, что не передать словами! Фантастична @tayanna_reshetnyak Спасибо за душевную атмосферу, нереальную энергетику и, конечно, за профессионализм! А твой дуэт с @misha_marvin растрогал до слёз😭👏 Это было сильно! Всех поздравляю с прощённым Воскресеньем! Простите меня🙏💋❤️ #фантастичнажінка #love #таяна #прощенноевоскресенье

Публикация от ⤵⤵⤵⤵⤵🏆💪🚀🔊⤵⤵⤵⤵⤵ (@misha.marvin_15)

Когда-то Татьяна встретила на детском вокальном конкурсе юную певицу Нино и поддержала ее, пообещав спеть с ней на своем концерте. 9 марта свое обещание певица исполнила, пригласив девушку на сцену.

Впервые певица не только пела, но и играла на фортепиано. Она очень волновалась, но исполнение было на высоте. 

Потом на сцену вышел лучезарный Alekseev с большим букетом белых тюльпанов. Артисты вместе шедеврально исполнили песню “Кричу“.

Поздравить певицу и протанцевать под самые зажигательные ее песни пришли Макс Барских, Алан Бадоев, Катя Осадчая, Елизавета Юрушева и Александр Скичко, Татьяна Терехова, Алексей Прищепа, Юлия Санина и Валерий Бебко, Михаил Ясинский и другие. 

Ранее мы писали о том, что Татьяна отказалась от национального отбора “Евровидения-2019“.

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Теги: Таяна, TAYANNA, певица
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Источник: Ivona.bigmir.net

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Комментариев (4)
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Авца  (аноним)  11.03.2019, 13:14
Оценка:  0
Авца
русский, когда ты нюхнёшь моё - то и сам начнёшь давать концерты ))
pусский  (аноним)  11.03.2019, 13:11
Оценка:  0
pусский
Тайанна, нюхни моё немытое очко, оxyeй и твои концерты станут ещё более фантастическими! Гы-гы-гы!
pусский  (аноним)  11.03.2019, 13:09
Оценка:  0
pусский
Тощая попа и выпирающий геморрой убью весь клип, вот почему.
Авца  (аноним)  11.03.2019, 12:30
Оценка:  0
Авца
а почему не в трусах?
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