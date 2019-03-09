TAYANNA дала фантастический сольный концерт в Киеве

9 марта, в концертном зале Bel étage Tayanna дала свой первый сольный концерт «Фантастична жінка».

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На сцене столичного клуба Bel`etage певица Татьяна Решетняк появилась в летящем красно-желтом наряде и начала свое выступление с любимой всеми песни “Фантастична жінка“.

После феерического исполнения Tayanna поблагодарила всех за то, что нашли время и пришли на такой важный для нее концерт.

Я сподіваюсь, що сьогодні ви всі класно відпочините. Тому що я хочу цього! Я хочу подарувати вам щастя, аби ви пішли додому, лягли спати і відчували себе фантастичними. Я дуже щаслива, що я можу спілкуватись з вами своєю музикою.

Татьяна собрала в этот вечер своих самых близких людей - родных, наставников, друзей и поклонников, чтобы презентовать свой новый альбом. Каждая песня звучала как манифест сильным девушкам, готовым сквозь любые неудачи двигаться вперед.

Много раз певица акцентировала внимание на том, что этот концерт - это “Вечер премьер“. Помимо любимых песен “Фантастична жінка“, “Леля“, «Шкода», Tayanna исполнила лирические композиции “Я как осень“, “Як плакала вона“, “9 жизней“, “Як я без тебе жила“ и другие.

Рано чи пізно, які б не робила помилки жінка, вона стає мудра як осінь.

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Слова Татьяны перед каждой песней можно разбивать на цитаты. Певица вкладывала душу в каждое предложение. Это не могло не трогать.

Невероятным подарком для всех были приглашенные звезды. Песню “Без тебе“ Tayanna исполнила с молодым украинским музыкантом Владом Каращуком, более известным под псевдонимом Laud.

Зажгли сцену Bel`etage вместе с “фантастической женщиной“ солистки Freedom Jazz - София Павличенко и Санни Журба. Глядя на их энергические танцы, невозможно было устоять на месте.

После премьерной песни “Плакала“, Таяна пригласила на сцену покорителей женских сердец группу Kadnay.

Каждого артиста TAYANNA встречала и провожала с огромной благодарностью. Особо тепло она отозвалась о своих подругах - Вере Кекелии и Марте Адамчук. Вместе девушки порадовали всех прекрасным выступлением.

Мегапопулярную песню “Леля“ певица исполнила вместе с группой Luiku. Это было очень колоритно и эффектно.

Потом Татьяна пригласила на сцену своего брата. Певица рассказала, что его победам она радуется больше чем своим, что это самый близкий человек в ее жизни, с которым она всегда пела в детстве. Они вместе поблагодарили родителей за жизнь и исполнили песню “Чорнобривці“:

Когда-то Татьяна встретила на детском вокальном конкурсе юную певицу Нино и поддержала ее, пообещав спеть с ней на своем концерте. 9 марта свое обещание певица исполнила, пригласив девушку на сцену.

Впервые певица не только пела, но и играла на фортепиано. Она очень волновалась, но исполнение было на высоте.

Потом на сцену вышел лучезарный Alekseev с большим букетом белых тюльпанов. Артисты вместе шедеврально исполнили песню “Кричу“.

Поздравить певицу и протанцевать под самые зажигательные ее песни пришли Макс Барских, Алан Бадоев, Катя Осадчая, Елизавета Юрушева и Александр Скичко, Татьяна Терехова, Алексей Прищепа, Юлия Санина и Валерий Бебко, Михаил Ясинский и другие.

Ранее мы писали о том, что Татьяна отказалась от национального отбора “Евровидения-2019“.