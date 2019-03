Сергей Лазарев представил песню, с которой выступит на Евровидении

Российского певца считают одним из фаворитов песенного конкурса в этом году.

На “Евровидении-2019“ представлять Россию будет певец Сергей Лазарев. Видео на песню Scream, с которой он выступит в Израиле, появилось на YouTube-канале артиста 9 марта.

Лазарев признается, что в восторге от будущего участия в Евровидении. По словам артиста, песня Scream кардинально отличается от You Are the Only One, которую он презентовал на конкурсе в 2016 году.

Я счастлив снова участвовать в конкурсе Евровидение и на этот раз покажу себя с другой музыкальной стороны, – говорит Сергей.

Стоит отметить, что после официальной премьеры песни Лазарева для “Евровидения-2019“, позиция России в прогнозах букмекеров снизилась. Сейчас победу на Евровидении прогнозируют представителю Нидерландов, Россия, которая до этого занимала первое место, спустилась на вторую позицию, а на третьей строчке находится Швеция.

Напомним, что в этом году Украина не будет принимать участия в “Евровидении-2019“.