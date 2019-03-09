Что послушать: Dido выпустила новый альбом "Still On My Mind"

Британская поп-певица Dido выпустила пятый студийный альбом.

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Британская поп-певица Dido выпустила свой пятый по счету альбом, который получил название “Still On My Mind“. Пластинка стала первой студийной работой Дайдо за шесть лет.

Очень рада, что наконец выпустила альбом. Только что узнала, что он стал хитом номер один в iTunes в ряде стран. Странно. Спасибо Вам всем огромное, - написала она в Facebook.

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В треклист альбома вошли 12 композиций. Продюсерами большинства из них выступили сама Дайдо и ее брат, участник электронной группы Faithless - Ролло Армстронг.

Напомним, что ранее украинский певец ALEKSEEV выпустил новый клип.