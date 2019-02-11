Американская актриса Вупи Голдберг оказалась при смерти из-за тяжелой формы пневмонии.

Вупи Голдберг призналась, что была на грани смерти gettyimages

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Известная американская актриса Вупи Голдберг перенесла тяжелую стадию пневмонии и едва не лишилась жизни. The Hollywood Reporter пишет, что Голдберг не появлялась на публике в целый месяц. В своем недавнем интервью звезда призналась, что ей трудно передвигаться.

Я встаю и могу двигаться. Не так быстро, как мне бы этого хотелось, но я в порядке, — рассказала журналистам актриса.

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Она пояснила, что оба ее легких были поражены болезнью.

Я была очень, очень близка к тому, чтобы покинуть Землю, — поделилась Вупи Голдберг.

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