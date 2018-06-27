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Надя Дорофеева рассказала о любимых книгах

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Звезда группы "Время и Стекло" поделилась вдохновляющей литературой, которая произвела на нее особое впечатление.
Надя Дорофеева рассказала о любимых книгах
Надя Дорофеева рассказала о любимых книгах
Instagram

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Участница группы “Время и Стекло“ Надя Дорофеева, чье интимное фото на днях засветил в сети Владимир Дантес, поделилась топом любимых книг. Своим подписчикам в Instagram девушка призналась, что эти произведения буквально влюбили ее в себя. 

Пост о книгах, которые меня в себя влюбили, - написала Дорофеева, опубликовав стильное фото. 

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Вот так выглядит список любимых книг популярной певицы: 

  • “Формула счастья“. 

Итак, это такая себе пошаговая инструкция - как достичь полной гармонии в жизни. Звучит нагло, но именно так мне это всё чувствуется. Если вы хотите составить свой алгоритм счастья - то срочно к прочтению! Её автор - директор по развитию Google, а он, я думаю, грамотный дядя. Читается на одном дыхании,- рассказала певица.

 

  • “Точка фокуса“. 

Это отдельное нечто! Во-первых, я, наконец, попробовала слушать книгу! Очень круто! Во-вторых, эта книга напоминает мне силовую тренировку, после которой сумасшедший душевный и физический подъем. Короче, она реально какой-то допинг. Возникает куча энергии, новых желаний, целей и понимания, - уверяет Дорофеева.

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Теги: Надя Дорофеева, книги, лайфстайл
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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
гость  (аноним)  09.03.2019, 14:31
Оценка:  0
гость
И даже язык показала, вот какой большой и сочный у этого грамотного дяди!
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