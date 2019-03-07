Маша Ефросинина высказалась о 8 марта и призвала женщин не молчать

Телеведущая Маша Ефросинина, которая является послом доброй воли ООН по гендерному равенству и правам женщин в Украине, поделилась своими мыслями о Международном женском дне.

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Известная украинская телеведущая Маша Ефросинина напомнила своим поклонникам о том, что на самом деле значит праздник 8 марта. Соответствующий пост звезда опубликовала в своем Instagram.

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Так, Ефросинина, которая является послом доброй воли ООН по гендерному равенству и правам женщин в Украине, напомнила, что, в первую очередь, Международный женский день – праздник, который рассказывает о свободах, правах и волеизъявлениях всех женщин планеты.

Цей день є чудовим нагадуванням всім нам, що ми проживаємо єдине життя, та самі будуємо наше щастя! Не треба відкладати на потім розмову з коханою людиною про те, чого вам бракує у відносинах, щоб ви хотіли змінити, або разом створити за для щасливого життя та здорових стосунків! Використайте цей день, щоб разом про все поговорити... а не сидіти й далі, замовчуючи свої образи й дивлячись на опадаюче листя тюльпанів, що їх він купив в три дорога, ненавидячи цю щорічну повинність, - написала Мария.

Напомним, что в мае 2018 года Маша Ефросинина стала почетным послом ООН в Украине и странах восточной Европы. Телеведущая активно выступает против любого насилия и дает советы женщинам, которые стали жертвами домашнего насилия или сексуального домогательства.

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