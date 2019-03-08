Как украинские звезды празднуют Международный женский день

Украинские звезды поделились в Instagram праздничными снимками в честь 8 марта.

Сегодня, 8 марта, отмечается Международный женский день. Этот праздник вызвал настоящий бум милых фото в соцсетях.

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Представители украинского шоу-бизнеса поздравили самых дорогих своих женщин - мам, бабушек и дочерей. Ну и, конечно же, не остались без поздравлений их фанаты и подписчики в соцсетях.

Ivona собрала самые оригинальные и интересные поздравления звезд.

Леся Никитюк

Вера Брежнева

Анна Седокова

Тина Кароль

Светлана Лобода​

Александра Зарецкая (KAZKA)

Джамала​

Евгений Филатов

Наталья Могилевская

Сергей Бабкин

Александр Педан

Дзидзьо

Потап​

Алеша

​Олег Винник

Tayanna

Ани Лорак

Алена Шоптенко

Виталий Козловский​

Александр Скичко

Напомним, ранее ALEKSEEV выпустил новый клип в честь 8 марта.