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Как украинские звезды празднуют Международный женский день

Спецтема: 8 марта
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Украинские звезды поделились в Instagram праздничными снимками в честь 8 марта.
Как украинские звезды празднуют Международный женский день
Как украинские звезды празднуют Международный женский день
instagram.com

Сегодня,  8 марта, отмечается Международный женский день. Этот праздник вызвал настоящий бум милых фото в соцсетях.

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Представители украинского шоу-бизнеса поздравили самых дорогих своих женщин - мам, бабушек и дочерей. Ну и, конечно же, не остались без поздравлений их фанаты и подписчики в соцсетях.

Ivona собрала самые оригинальные и интересные поздравления звезд.

  • Леся Никитюк

  • Вера Брежнева
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Я обожаю этот день !!! Именно 8го Марта для меня наступает весна потому что распускаются самые красивые цветы в виде улыбок наших девочек, девушек, женщин , мам, бабушек ! День тотального внимания мужчин и нам это так приятно!! На концертах перед одной песней я всегда говорю : Я хочу, чтобы все девочки мира были счастливы!! ( а мы чувствуем себя девочками в любом возрасте ). И пусть рядом будет тот, кто скажет вам «Помни, у тебя я есть» Любви вам, мои милые девочки #девочкамоя

Допис, поширений Vera Brezhneva (@ververa)

  • Анна Седокова

  • Тина Кароль

  • Светлана Лобода

  • Александра Зарецкая (KAZKA)

  • Джамала

  • Евгений Филатов

  • Наталья Могилевская
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мои нежные, чувствительные и хрупкие. Как весенний цветок, как роса на первом подснежнике. Берегите эту нежность. Цените себя. Храните себя только для тех кому можно верить. А пока наслаждайтесь собой. Она самое прекрасное в женщине. Я поздравляю Вас. Фотопост @mogilevskaya_super_star #8марта #поздравляю #могилевская #натальямогилевская #ятанцевала #emotions

Допис, поширений Наталья Могилевская (@nataliya_mogilevskaya)

  • Сергей Бабкин
  • Александр Педан
  • Дзидзьо
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вітаю Вас мої красуні зі святом весни

Допис, поширений DZIDZIO (@dzidzio)

  • Потап
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#8марта

Допис, поширений Oleksii Potapenko (@realpotap)

  • Алеша
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

День весни, краси й жіночності ⠀⠀ Любі дівчата, жінки, бабусі, вітаю вас з цим чудовим, теплим, ніжним святом! ⠀⠀ Це наше свято. І нехай цей день буде просто неймовірним, як і все наше життя. Ми гідні безмежного кохання, нескінченного щастя, приємних сюрпризів не тільки у святкові дні, найкращих квітів, найтепліших обіймів. ⠀⠀ Дівчатка, квітуча весна у нас в душі ⠀⠀ #alyoshasinger #8березня

Допис, поширений ALYOSHA (@alyoshasinger)

  • Олег Винник
  • Tayanna
  • Ани Лорак
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

С праздником весны, милые девочки!

Допис, поширений Ани Лорак (@anilorak)

  • Алена Шоптенко
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Все мы разные. Для кого-то этот день – повод сказать, для кого-то услышать, для кого-то дарить, для кого-то получать. Для меня этот день это о весне, о том, чтобы проснуться, а в комнате пахло тюльпанами, о милейших мужских хлопотах, об улыбках и хихиканьи, о том, что как же все-таки прекрасно, что я родилась женщиной. С праздником нас, девочки! Я хочу пожелать нам как можно большего количества 8х март в году! С весной!

Допис, поширений ALENA SHOPTENKO (@alena_shoptenko)

  • Виталий Козловский​

  • Александр Скичко

Напомним, ранее ALEKSEEV выпустил новый клип в честь 8 марта.

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Теги: 8 марта
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Источник: Ivona.bigmir.net

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