Как украинские звезды празднуют Международный женский день
Сегодня, 8 марта, отмечается Международный женский день. Этот праздник вызвал настоящий бум милых фото в соцсетях.
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Представители украинского шоу-бизнеса поздравили самых дорогих своих женщин - мам, бабушек и дочерей. Ну и, конечно же, не остались без поздравлений их фанаты и подписчики в соцсетях.
Ivona собрала самые оригинальные и интересные поздравления звезд.
- Леся Никитюк
- Вера Брежнева
Я обожаю этот день !!! Именно 8го Марта для меня наступает весна потому что распускаются самые красивые цветы в виде улыбок наших девочек, девушек, женщин , мам, бабушек ! День тотального внимания мужчин и нам это так приятно!! На концертах перед одной песней я всегда говорю : Я хочу, чтобы все девочки мира были счастливы!! ( а мы чувствуем себя девочками в любом возрасте ). И пусть рядом будет тот, кто скажет вам «Помни, у тебя я есть» Любви вам, мои милые девочки #девочкамоя
- Анна Седокова
С праздником, мои крошки! Люблю вас, мои самые красивые , умные, немного сумасшедшие и бесконечно женственные И пусть у нас розы и кристал каждое утро. P.s.Ничего личного. Просто праздничный батл с @egorkreed и @sezhukov Что думаете? Девочки победят по лайкам? #girlspower
- Тина Кароль
- Светлана Лобода
- Александра Зарецкая (KAZKA)
- Джамала
- Евгений Филатов
- Наталья Могилевская
Мои нежные, чувствительные и хрупкие. Как весенний цветок, как роса на первом подснежнике. Берегите эту нежность. Цените себя. Храните себя только для тех кому можно верить. А пока наслаждайтесь собой. Она самое прекрасное в женщине. Я поздравляю Вас. Фотопост @mogilevskaya_super_star #8марта #поздравляю #могилевская #натальямогилевская #ятанцевала #emotions
- Сергей Бабкин
Жизнь, Любовь, Душа, Земля, Вода, Суша, Планета, Звезда, Вселенная.. Всё самое ценное имеет женский род. Женщина - это всегда рождение нового. Женщина - мысль. Женщина - рифма. Женщина - проза, поэма, песня. Нам немного вашей мудрости и внутренней силы- и мир станет идеальным. С Праздником, Волшебные Наши!!!
- Александр Педан
- Дзидзьо
- Потап
- Алеша
День весни, краси й жіночності ⠀⠀ Любі дівчата, жінки, бабусі, вітаю вас з цим чудовим, теплим, ніжним святом! ⠀⠀ Це наше свято. І нехай цей день буде просто неймовірним, як і все наше життя. Ми гідні безмежного кохання, нескінченного щастя, приємних сюрпризів не тільки у святкові дні, найкращих квітів, найтепліших обіймів. ⠀⠀ Дівчатка, квітуча весна у нас в душі ⠀⠀ #alyoshasinger #8березня
- Олег Винник
- Tayanna
- Ани Лорак
- Алена Шоптенко
Все мы разные. Для кого-то этот день – повод сказать, для кого-то услышать, для кого-то дарить, для кого-то получать. Для меня этот день это о весне, о том, чтобы проснуться, а в комнате пахло тюльпанами, о милейших мужских хлопотах, об улыбках и хихиканьи, о том, что как же все-таки прекрасно, что я родилась женщиной. С праздником нас, девочки! Я хочу пожелать нам как можно большего количества 8х март в году! С весной!
- Виталий Козловский
- Александр Скичко
Сегодня тот день, когда все мужчины превращаются в кроликов и, с удовольствием, выполняют все женские желания! Но, я хочу вам пожелать, что бы международный женский день был у вас круглый год, а создавали его вам ваши кролики! #весна @fiori_ua @fiori_at @moi_sofism @helenmarlengroup #fiori_ua #fiori_for_kids
Напомним, ранее ALEKSEEV выпустил новый клип в честь 8 марта.
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