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День рождения Макса Барских: лучшие клипы украинского певца

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Сегодня артисту исполняется 29 лет.
День рождения Макса Барских: лучшие хиты украинского певца
День рождения Макса Барских: лучшие хиты украинского певца
Пресс-служба

Сегодня, 8 марта свой день рождения отмечает известный певец, участник украинской “Фабрики звезд“ Максим Барских. Артисту исполнилось 29 лет.

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В честь праздника Ivona подготовила подборку лучших клипов исполнителя.

  • Туманы/Неверная

  • Моя любовь

  • Сделай громче

  • Полураздета

  • Займемся любовью

  • Февраль

  • Сердце бьётся

  • Небо

  • Подруга-ночь

  • Хочу танцевать

Напомним, ранее Макс Барских поделился редким снимком со своей мамой.

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Теги: Макс Барских, День рождения
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Источник: Ivona.bigmir.net

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Комментариев (1)
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    08.03.2019, 10:32
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