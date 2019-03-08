День рождения Макса Барских: лучшие клипы украинского певца
Сегодня артисту исполняется 29 лет.
Сегодня, 8 марта свой день рождения отмечает известный певец, участник украинской “Фабрики звезд“ Максим Барских. Артисту исполнилось 29 лет.
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В честь праздника Ivona подготовила подборку лучших клипов исполнителя.
- Туманы/Неверная
- Моя любовь
- Сделай громче
- Полураздета
- Займемся любовью
- Февраль
- Сердце бьётся
- Небо
- Подруга-ночь
- Хочу танцевать
Напомним, ранее Макс Барских поделился редким снимком со своей мамой.
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