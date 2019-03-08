День рождения Макса Барских: лучшие клипы украинского певца

Сегодня артисту исполняется 29 лет.

День рождения Макса Барских: лучшие хиты украинского певца Пресс-служба

Сегодня, 8 марта свой день рождения отмечает известный певец, участник украинской “Фабрики звезд“ Максим Барских. Артисту исполнилось 29 лет.

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В честь праздника Ivona подготовила подборку лучших клипов исполнителя.

Туманы/Неверная

Моя любовь

Сделай громче

Полураздета

Займемся любовью

Февраль

Сердце бьётся

Небо

Подруга-ночь

Хочу танцевать

Напомним, ранее Макс Барских поделился редким снимком со своей мамой.