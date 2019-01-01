"Следствие ведут экстрасенсы": самое мистическое расследование сезона

Молодая мать убеждена, что ее погибший муж хочет забрать ее на тот свет.

В это воскресенье, 10 марта в 19:00 и 20:00, зрители телеканала СТБ увидят два премьерных выпуска проекта “Следствие ведут экстрасенсы“ о мистической любви. В первой серии экстрасенсам – Яне Пасынковой и Ольге Калиновой – предстоит провести самое мистическое расследование сезона! Молодая мать убеждена, что ее погибший муж хочет забрать ее на тот свет…

Читай также: “Холостяк-9“: Никиту Добрынина будут покорять едой и соблазнительными танцами

Наталье Кривинчук из Мукачево 28 лет. Глядя на нее трудно представить, что она каждый день думает о смерти. Женщина уверена, что ее муж Михаил после своей гибели забрал на тот свет ее второго избранника, а теперь пытается убить и саму Наталью.

“Он мне снился. Говорил, что никому меня не отдаст и что я скоро умру“, - сообщила напуганная Наталья.

Наталья и Михаил Пресс-служба

Михаил умер от неожиданной остановки сердца вскоре после свадьбы. В браке пара прожила всего год. Смерть мужа стала для женщины большим ударом, ведь она была тогда на седьмом месяце беременности. Преждевременные роды произошли в день похорон Михаила.

“Ребенку не поступал кислород. У меня давление поднялось и почки начали отказывать“, - рассказала героиня.

Врачам удалось сохранить жизнь Натальи и ее сына Артема. Но мальчик родился очень слабым.

Наталья Пресс-служба

После смерти Михаила семье начал помогать Виктор – давний знакомый Натальи. Через некоторое время женщина поняла, что он дает ей и маленькому сыну необходимую поддержку и может стать достойным отцом Артему. Однако вскоре случилась трагедия – Виктора не стало… У него тоже остановилось сердце.

Читай также: Звезда “Крепостной“ Алексей Яровенко рассказал о знакомстве с женой

Наталья считает, что именно Михаил забрал Виктора на тот свет. Ведь накануне он приснился женщине и сказал, что никому ее не отдаст. Наталья проснулась в холодном поту. Она уверена, что в желании быть с ней вместе покойный Михаил заберет на тот свет и ее саму. Впервые такая мысль пришла к Наталье, когда она почувствовала сильный толчок в спину в пустом спортзале.

“Удар был сильный. Я не могла встать, потому что очень болела голова“, - отметила Наталья.

Женщина напугана. Она ежедневно просыпается с мыслью, что этот день может стать для нее последним. И ее больной сын, который требует особого ухода, останется сиротой.

Читай также: “Залюбила“: Участница “Холостяка 5“ Лия Ли выпустила новый трек

На просьбу о помощи женщины откликнулись одни из сильнейших экстрасенсов - Яна Пасынкова и Ольга Калинова.

Ольга Калинова Пресс-служба

Накануне расследования Ольге Калиновой приснился сон:

“Я стояла в большом помещении. Рядом со мной - пара молодоженов. Я подошла ближе и увидела, как жених дает своей любимой бокал. Женщина делает глоток и падает замертво, а мужчина наклоняется и наблюдает, как она умирает. А после этого перед мужчиной появилась еще одна женщина. Тоже в белом платье. Но она была без головы“.

Яна Пасынкова добавит:

“Я вижу такую картинку: дорога, стоит машина. Мужчина и женщина ссорятся. Я смотрю вперед, а там на дороге лежит мертвый ребенок“.

Как эти видения связаны с историей Натальи? О каком ребенке идет речь? И какую тайну роковой любви скрывает героиня? Узнайте ответы в это воскресенье в новом выпуске проекта “Следствие ведут экстрасенсы“ в 19:00 на СТБ.

Напомним, ранее секс-символ “Крепостной“ Тарас Цымбалюк рассказал о роли, девушках и любви.