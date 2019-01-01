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"Страва честi": чем удивит первый выпуск кулинарного шоу

Спецтема: ТВ и телешоу
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Шеф-повар Юрий Ковриженко отправится на поиски непревзойденного рецепта драников.
"Страва честi": чем удивит первый выпуск
"Страва честi": чем удивит первый выпуск
Пресс-служба

В воскресенье, 10 марта, в 9:00 на СТБ состоится долгожданная премьера кулинарного тревел-шоу “Страва честi“.  В первом эпизоде ведущий, шеф-повар Юрий Ковриженко, отправится в село Мелени. Именно там живет Наталия – украинская хозяюшка, которая обладает непревзойденным рецептом драников!

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Благодаря кулинарным секретам, наработанным годами, хозяюшка знает, как сделать их ароматными, золотистыми и невероятно вкусными. Юрий Ковриженко вместе со своей кухней на колесах поедет к Наталии, чтобы вместе с ней создать формулу идеальных драников и поделиться заветными советами со всей Украиной.

Преодолевать сложные маршруты ведущему поможет верный  спутник – автомобиль, которому под силу любые препятствия,  – LAND ROVER Discovery.  

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Познакомившись с героиней выпуска и ее друзьями ближе, украинский шеф-повар узнает, что женщины мечтают заработать деньги на ежегодном Фестивале дерунов в Коростене, и вместе поехать на долгожданный отдых в Карпаты. Для Юрия становится делом чести придумать совершенно новый вид драников и особую подачу блюда, а после – вместе с героиней и ее друзьями их продать.

Конкуренция на Фестивале окажется серьезной, поэтому ведущий решится на оригинальные кулинарные эксперименты. Треугольные деруны, секретные ингредиенты и уникальная подача? Запросто!

В выпусках проекта зрителей ожидают исключительные рецепты, настоящие приключения и неповторимый местный колорит. Смотрите по воскресеньям в 9:00 на СТБ!

Напомним, ранее телеведущий Руслан Сеничкин раскрыл секреты своего происхождения.

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Теги: Страва честі
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Источник: Ivona.bigmir.net

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