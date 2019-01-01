Настя Каменских снялась в клипе победителей "Х-фактора"

Победители шоу “Х-фактор” ZBSband выпустили клип, в котором специальной приглашенной звездой стала Настя Каменских.

Победители 9-го сезона вокального шоу “Х-фактор” ZBSband выпустили работу “8-ма Марта” - клип в юмористическом жанре. Специальной приглашенной звездой стала NK |Настя Каменских - член жюри и наставница молодой группы в шоу “Х-фактор” .

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После победы в шоу “Х-фактор” ZBSband не перестают удивлять поклонников и уже успели засветиться в двух громких проектах, которые взорвали интернет: появились в клипе NK - “Попа как у Ким“ , а затем приняли участие в создании пародии Владимира Остапчука на эту же песню - “Укршоубиз“.

Сегодня, празднуя начало весны, ZBSband порадовали слушателей своим комедийным клипом на юмористическую песню “8-ма Марта”.

NK | Настя Каменских - наставница ZBSband в шоу “Х-фактор” - поддержала ребят, приняв участие в записи трека и появившись в видеоработе. По сюжету клипа NK сыграла роль капризной суперзвезды, которую молодые музыканты приглашают сняться в клипе. Но она отказывает и им приходится находить выход из ситуации. Они находят картонную фигурку Насти, которая становится предметом обожания одинокого мужчины.

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К слову, его роль исполнил популярный актер Константин Корецкий, который также известен зрителям своими ролями в многочисленных фильмах и сериалах.

“Настя нам нравится очень давно. А после знакомства мы окончательно и бесповоротно влюбились и любовь эта, мы так себе прикинули, что взаимная. Потому что Настя - она наша.. своя... До кастинга “Х-фактор”, мы и представить себе не могли, что уже через полгода запишем песню с ней! Настя добавила в наше народно-галактическое творчество нотки женственности, нотки профессионализма и нотки попадания в нотки. Это наш первый авторский дуэт со звездой, на которую мы раньше смотрели через телескоп, а теперь можем потрогать, приобнять и поздравить с восьмым днём весны!” - делятся впечатлениями ZBSband (Владислав Онищенко и Богдан Буйлук).

Настя Каменских также прокомментировала работу с ZBSband:

“У меня нет сомнения в том, что очень скоро об этих ребятах будут говорить абсолютно все! Ведь то, каким они видят свое творчество и то, как они объединяют театр, музыку и юмор- это что-то невероятное. Я верю в их большое будущее и была очень рада поддержать их в этой работе.

Напомним, что группа ZBSband (Владислав Онищенко и Богдан Буйлук) стала фаворитом среди участников шоу “Х-фактор” 9 с самого первого появления в эфире. Видео с кастинга группы набрало более 1 млн просмотров в рекордно короткие сроки и попало в тренды Youtube, а судьи единогласно проголосовали за то, чтобы ребята стали участниками проекта.

Ранее мы писали, что Настя Каменских похвасталась новым достижением клипа “Попа как у Ким“.